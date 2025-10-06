Restaurer l’électricité et l’eau dans Carcadia

Parlez au leader Yorick sur la place de Carcadia, et commencez par trouver le relais électrique central dans un bâtiment à proximité.

Pour le réparer, tirez sur les endroits marqués d’une sphère orange. Il y en 6 dans cette première salle, plus 5 derrière vous à l’extérieur, visibles depuis la partie du mur effondré. Puis, actionnez l’interrupteur pour relancer le cœur énergétique.

Il s’agit désormais de restaurer la station de Voyage-Éclair, sortez de cette salle et partez à l’opposé pour examiner la machine indiquée avant d’actionner l’interrupteur juste à gauche à plusieurs reprises pour la remettre en marche. De là, entrez dans le bâtiment principal et rétablissez les systèmes de distribution en actionnant un autre interrupteur.

Maintenant que le système électrique est de nouveau opérationnel, retournez à l’extérieur et suivez votre boussole pour trouver les 3 valves permettant de restaurer l’eau. Tout juste avant d’être interpellée par Levaine qui a une mission quelque peu urgente à vous confier…

Retrouver Zane

Zane a disparu… Allez donc jeter un coup d’œil du côté du Pont des Spodites, dans la Ribe des Méritants, un pont qu’il va d’ailleurs falloir abaisser pour ouvrir le passage vers la Zone de Tonnage. Rejoignez alors un premier objectif marquant une valve, et tournez-la pour abaisser une première partie du pont.

De là, planez jusqu’à la plateforme juste en face pour actionner la valve reliée à la seconde partie du pont. Sauf que le mécanisme est bloqué par deux poutres, tirez alors dessus pour les détruire et abaisser complètement le pont. Rebroussez ensuite chemin et traversez le pont pour rejoindre le dernier emplacement connu de Zane.

Vous tombez alors sur Quent, aidez-le à tuer tous les ennemis dans les parages avant de lui parler, puis de vous mettre en route pour la vieille raffinerie située au sud-ouest de votre position.

Devant les portes fermées de la raffinerie, utilisez l’interphone pour recevoir un nouvel objectif consistant à rejoindre deux camps de Déconnectés, là où nous choisissons de commencer par celui qui se trouve à l’est, au niveau des Crocs Tendres.

En arrivant sur place, éliminez les Déconnectés, et notamment Eleri, sa leader, pour obtenir la première partie du mot de passe grâce à l’enregistrement ECHO « Fragment de mot de passe » qu’elle laisse tomber en mourant.

Cap désormais vers le camp occidental, à environ 500 mètres de là. Commencez à traverser le camp en suivant votre boussole et en tuant tous les ennemis sur votre passage jusqu’à arriver à un endroit où vous pouvez utiliser votre grappin sur un point d’accroche pour atteindre l’autre partie du camp en hauteur. Éliminez les Déconnectés, puis Brenda, la leader, et ramassez l’enregistrement ECHO « Fragment de mot de passe » pour en connaître la seconde partie.

Muni du mot de passe complet, rejoignez l’entrée latérale de la raffinerie tout au sud de la région, non sans devoir vous défaire d’autres ennemis, puis utilisez l’interphone pour enfin entrer dans la veille raffinerie, le « Berceau de la reine ».

Dans la vieille raffinerie

A l’intérieur, suivez le seul chemin disponible jusqu’à retrouver Zane un peu plus loin, et aidez-le à combattre les Déconnectés, puis les renforts menés par Sécurité Jones.

Dirigez-vous ensuite vers le brouilleur, arrachez la grille avec votre grappin et tentez de le pirater avant de finalement le détruire en le pilonnant depuis la hauteur indiquée. Tandis qu’un nouveau groupe de Déconnectés fait son apparition au niveau de l’ascenseur.

Après le combat, actionnez l’interrupteur pour rejoindre la zone inférieure où vous attendent d’autres Déconnectés, et suivez le tunnel aux côtés de Zane pour atteindre la prison un peu plus loin. Une porte s’ouvre alors à proximité, passez par là et avancez dans un autre tunnel jusqu’à rejoindre une salle pour faire vos emplettes, et surtout vous préparer à affronter un boss.

Boss : Forapore

Ce boss n’est pas très compliqué en soi, il affiche une barre de blindage au-dessus sa barre de vie et inflige des dégâts corrosifs. Pour le battre, restez à bonne distance, visez principalement la tête, et esquivez ses projectiles et autres missiles qui s’écrasent sur le sol pour y répandre des flaques corrosives.

Après le combat, un compte à rebours de 50 secondes s’enclenche, le temps pour vous de sauver Quent en arrachant les 6 morceaux de tuyaux puis en détruisant les 4 gros tuyaux aux extrémités dans la foulée. Si vous échouez, Quent mourra mais vous devrez tout de même finir de démolir la machine arracheuse pour mettre fin à cette mission principale, avant de retourner à Carcadia pour vous concentrer sur la suite intitulée « Vision enflammée ».

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette rare ou très rare + Coque d’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.