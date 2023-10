Rien ne m’échappe | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Pour débuter cette mission, traversez la ville en direction du Raft, la prison, où un bateau de transfert de prisonniers attend. Assistez à la cinématique pour ensuite prendre part à un combat dantesque contre les hommes de Kraven qui tentent d’enlever Martin Li et le Scorpion. Attention aux ennemis dont les attaques rouges ne peuvent être esquivées. Ce sera à vous d’appuyer sur L1 au moment où le cercle devient rouge pour parer et tenter une contre-attaque. Utilisez un maximum vos compétences et vos attaques de toile pour triompher de toutes les bêtes et humains présents.

Après les avoir tous bien corrigés, vous voilà au coeur du bateau en train de s’effondrer. Le chemin unique à emprunter est plutôt bien balisé, mais une fois parvenus à la porte de la cellule du prisonnier, tentez de l’ouvrir. Vous ne pourrez pas l’ouvrir. Revenez en arrière et ouvrez la trappe pour circuler jusqu’au générateur. Une fois dans l’eau, rejoignez la rive de l’autre côté pour retourner près de la cellule et ainsi libérer l’accès à la prison du Scorpion.

Mais vous voilà empoisonné par le Scorpion, provoquant ainsi une séquence délirante où vous n’aurez juste à glisser de points d’accroche en points d’accroche pour progresser jusqu’à votre retour sur la terre ferme. Sur place, nettoyez de nouveau la zone des nombreux sbires de Kraven grâce à votre nouvelle capacité Eclair en chaîne (L1 + Carré) puis dirigez-vous vers les hélices du bateau pour les entoiler (R1).

Suivez les différentes cinématiques et les quelques QTE qui se présentent à vous (L2 + R2 puis L1 + Carré notamment) avant d’affronter une nouvelle vague d’ennemis retors. Une fois ceci fait, il ne vous restera plus qu’à détruire les hélices pour clôturer la mission Rien ne m’échappe. Cela aura pour but de déclencher un interlude, Amende honorable, vous initiant aux caches du Rôdeur.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, n’oubliez pas que nous vous proposons une grande FAQ qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus. D’autres guides sont également disponibles comme nos conseils pour bien débuter l’aventure.