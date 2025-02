Faut-il craquer pour le portage PC de Marvel’s Spider-Man 2 ?

Conditions de test : Nous avons joué à la version Steam de Marvel’s Spider-Man 2 sur un PC équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.70 GHz, de 32 Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070. Autrement dit, la configuration recommandée pour faire fonctionner le titre en « high » sans Ray-Tracing, avec un affichage en 1440p à 60 fps.

Deux araignées et un alien dans la ville

En septembre 2018, Insomniac réalisait le rêve de nombreux fans de super-héros en sortant enfin un jeu Spider-Man à très gros budget. Il devenait alors possible de virevolter à toute vitesse entre les tours de Manhattan à toute vitesse, de combattre avec une grande fluidité et d’affronter de nombreux ennemis de l’homme-araignée. Hollywoodien dans l’âme, le titre ne pêchait qu’à travers ses activités annexes, peu nombreuses et redondantes. Elles permettaient cependant de récupérer des bonus à même de satisfaire les fans. Quoi qu’il en soit, Marvel’s Spider-Man a été un vrai succès, tout comme le spin-off permettant d’incarner Miles Morales. Le tout a ensuite été porté sur PS5 dans une version remasterisée.

L’objectif était bien évidemment de faire de la place à Marvel’s Spider-Man 2, attendu en exclusivité sur PS5. Dans cette nouvelle aventure, Peter Parker est rejoint par Miles et ce sont deux Spider-Man qui défendent New-York. Autant dire qu’il y a à faire puisque Kraven le Chasseur cherche à capturer tous les surhumains. On croise donc rapidement le chemin de l’Homme-sable, de Rhino, de Mr. Negative… Et de Venom. Le symbiote était présent dès la première bande-annonce du jeu, et autant dire qu’il était attendu. On ne va pas refaire le test ici, mais on vous renvoie pour cela vers la critique que nous avions rédigé à la sortie.

Marvel’s Spider-Man 2 : Un portage PC clairement insuffisant

De notre côté, on va s’intéresser au portage PC de Marvel’s Spider-Man 2, qui embarque tout le contenu de base ainsi que les tenues supplémentaires ajoutées gratuitement au fil des mises à jour. Par conséquent, Marvel’s Spider-Man 2 sur PC est strictement le même jeu que celui dont vous pouvez disposer sur PS5. De notre côté, nous avons évalué cette version PC (Steam) avec un i5 récent, 32 Go de RAM et une 3070 RTX. Pas une configuration de fou furieux, mais un ensemble très correct qui n’a eu aucun mal à faire fonctionner le portage PC de God of War Ragnarok. Autant dire que les crashs à répétition au lancement n’ont pas aidé.

Ceux-ci écartés, on a découvert un titre qui se laisse jouer, notamment grâce à de bonnes performances générales. En revanche, on a eu affaire à du stuttering, c’est-à-dire des ralentissements très légers mais réguliers, à des textures qui peinent à s’afficher à temps, et à du popping. Réduire les ambitions graphiques n’a rien changé, signe que le problème est ailleurs. On note cependant que les premiers patchs ont déjà corrigé quelques bugs et autres soucis, on espère donc que Nixxes sera en mesure de remettre l’ensemble d’équerre. En l’état, on ne vous conseille ce Marvel’s Spider-Man 2 sur PC que si vous êtes vraiment fan et que vous ne disposez pas d’une PS5. Pour tous les autres, on donne un solide « Ouh-là, attendez /10« .

Et sur Steam Deck ?

Votre serviteur aimant trop sa bibliothèque Steam, il a fait l’acquisition d’un Steam Deck OLED, lequel a déjà servi sur le portage de God of War Ragnarok. Si les récentes aventures de Kratos et d’Atreus rendaient bien, ce Marvel’s Spider-Man 2 est à éviter sur l’appareil de Valve. On sent bien que la machine est poussée dans ses derniers retranchements, et que les concessions à faire pour faire tourner le jeu sont beaucoup trop importantes. Le framerate ne tient pas le 30 images par seconde et le rendu n’est pas suffisant pour apprécier les environnements ou les pirouettes des araignées. L’ensemble ne fonctionne qu’au prix de trop grands sacrifices pour que ça en vaille la peine. Comme sur PC fixe, on espère que les mises à jour permettront de constater une amélioration.

Pour l’heure, difficile de recommander l’achat de la version PC de Marvel’s Spider-Man 2, même si elle reste relativement jouable avec une excellente configuration. Rien n’est immuable, mais Nixxes a encore fort à faire pour que cette version soit ne serait-ce qu’à la hauteur de la version PS5.