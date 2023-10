Jouez qui vous voulez

Vous vous demandez peut-être comment Marvel’s Spider-Man 2 gère sa progression quand il y a deux personnages jouables. Et bien, le jeu fait tout pour faciliter les passages de l’un à l’autre ce qui veut dire que l’écrasante majorité des améliorations s’applique à la fois à Peter et à Miles. Le niveau est commun, les gadgets aussi, pareil pour les composants de tenue. Donc même si vous passez tout votre temps avec l’un des deux, l’autre n’aura pas le moindre retard.

Il y a quand même une petite subtilité au niveau des arbres de compétences. Ils sont au nombre de trois avec un général, un dédié à Peter et le dernier à Miles. Au global, les capacités de l’arbre général sont beaucoup plus pertinentes donc on vous recommande d’en faire votre priorité mais les arbres spécifiques aux personnages débloquent des capacités spéciales donc n’hésitez pas à dépenser tout de même un minimum de pour obtenir au moins les versions basiques de ces compétences pour les deux personnages.

Usez et abusez des parades

Concrètement, la nouveauté qui révolutionne le plus Marvel’s Spider-Man 2 n’est pas le changement de personnages, les delta-toiles ou le symbiote mais la parade. Avec un bon timing, le bouton L1 permet de contre-attaquer quand on tente de vous mettre un coup et cela vous sortira plus souvent d’une situation difficile en combat que l’esquive.

D’autant plus que les points de compétence et améliorations modifient bien l’esquive et la parade mais c’est cette dernière qui va voir le plus de bonus quand on compare les deux. On sait qu’après avoir passé deux aventures à esquiver, cela viendra moins naturellement mais c’est une habitude à prendre et probablement le conseil que l’on aurait aimé intégré plus vite lors de nos propres sessions.

N’oubliez pas les pouvoirs et les gadgets

Il est grisant de faire des combos mais si Peter et Miles sont aussi puissants dans Marvel’s Spider-Man 2, c’est grâce à leurs compétences à activer via L1 et R1. D’autant plus que leurs améliorations sont l’évolution la plus flagrante du jeu. Ces pouvoirs et gadgets font des ravages sur les ennemis et en plus leur temps de recharge est relativement court. Donc pensez bien à en faire une part importante de vos combats.

Les coups de grâces ne sont pas si rentables

Certes, on a toujours envie de voir des animations spéciales surtout quand elles montrent nos héros dans des situations aussi cool. Mais activer le coup de grâce consomme toute la barre de concentration qui est aussi la ressource nécessaire pour les soins donc il serait vraiment dommage de perdre juste pour voir une animation quand il y a autant d’autres options offensives à disposition.

D’autant plus que rares sont les ennemis qui nécessitent de tels dégâts. Les coups de grâces sont rentables sur les boss quand vous êtes assez confortables niveau vie mais le reste du temps, c’est un peu comme vouloir tuer une fourmi au bazooka.

Spammez avec le lance-toile

Tous les ennemis ne sont pas forcément sensibles au lance-toile et cela fait rarement des dégâts mais le spam du bouton R1 peut être très utile en combat. Déjà, si un ennemi se prend une toile en étant proche d’une surface ou au sol, cela va l’éliminer ce qui est bien pratique. Mais en plus, chaque tir du lance-toile prolonge le combo et charge la barre de concentration.

Donc un boss se moquera peut-être de l’inefficacité de vos toiles sur lui mais il rigolera moins quand cela vous permettra de vous soigner ou de lui faire de gros dégâts avec un coup de grâce. Si vous êtes en manque de points de vie face à un boss, on vous recommande donc de rester à distance en spammant les toiles non pas pour l’effet que ça va faire sur le boss mais pour charger votre soin.

Priorité aux ennemis à distance

Oui ce conseil peut sembler être la norme dans à peu près tout les jeux mais c’est particulièrement vrai dans Marvel’s Spider-Man 2. La faute à un type d’ennemi particulièrement irritant qui est le chasseur de Kraven qui peut s’accrocher n’importe où. De manière générale, les ennemis à distance font beaucoup plus de dégâts donc les éliminer en premier permet d’éviter les distractions et le plus gros des menaces.

Surtout qu’avec une simple pression du bouton Triangle tout devient tellement plus simple. En effet, si vous les visez, cela permet de bondir vers eux tout en les attirant vers vous, ce qui vous laisse donc tranquille en 1 contre 1 dans les airs pour vous en débarrasser facilement. Le conseil faut aussi pour les tourelles de véhicules et on va y ajouter les chiens-robots puisqu’ils peuvent désactiver vos pouvoirs et les snipers quand vous devez nettoyer discrètement des zones.

Le filin est la vie, l’espoir et le futur

En parlant de ça, nous n’avons qu’un seul conseil pour les phases qui vous demandent d’éliminer discrètement des ennemis. Utilisez le filin. Fin. Lors de la quête principale, Peter découvre rapidement comment poser des câbles n’importe où sur lesquels nos héros peuvent marcher et faire des éliminations en hauteur.

Ce qui veut dire que virtuellement, vous pouvez toujours être au-dessus de n’importe quel ennemi. Un peu comme si dans Batman Arkham, le chevalier noir pouvait invoquer à l’infini des gargouilles pour les placer n’importe où. Il n’y a pas de limite au nombre d’ennemis que vous éliminez comme ça par filin et il y a même un point de compétence qui permet d’attraper les ennemis deux par deux depuis cette toile.

Donc vraiment, lors de ces phases d’infiltrations ne vous prenez absolument pas la tête et spammez le filin, surtout que l’IA n’arrive pratiquement jamais à la prendre en compte pour vous repérer ou savoir que quelque chose se passe mal pour eux, à part s’ils sont à un étage supérieur par rapport à vous. Et au contraire, si vous voulez plus de difficulté dans l’infiltration, vous pouvez décider de vous interdire d’utiliser les filins.

Économisez vos ressources…

Les jetons font leur retour dans Marvel’s Spider-Man 2 et il ne faut pas les dépenser n’importe comment, surtout pour les costumes qui ont un rôle uniquement cosmétique dans cet épisode. Faites vous plaisir avec les tenues qui vous tiennent à cœur mais le reste peut attendre. Comme le jeu met un peu de temps avant de devenir plus généreux avec les jetons de Ville ou de Héros, on vous recommande de faire plus attention avec eux.

En effet, il serait dommage de ne pas pouvoir améliorer vos personnages sous prétexte d’avoir été un peu trop gourmand sur des tenues qui ne nous intéressent pas tant que ça au final. La priorité absolue est donc selon nous les améliorations de tenue et augmenter ainsi vos points de vie, vos dégâts et surtout votre barre de concentration. Puis le déblocage des gadgets et leurs améliorations est un deuxième choix assez raisonnable.

…mais vous aurez quand même tout au final

Le paragraphe précédent était peut-être un peu alarmiste mais rassurez-vous, si vous visez le 100%, vous aurez bien assez de points de compétences et de jetons pour avoir toutes les compétences, les gadgets, les améliorations, les costumes et leurs variantes. Dans le cas des points de compétences, Marvel’s Spider-Man 2 va commencer à vous donner plusieurs points par niveau à l’approche du level 60.

Prenez votre temps

Ce conseil a plusieurs sens. On vous invite à profiter de l’aventure car certains moments passeront trop vite et vous regretterez parfois d’être passé à la suite de la quête principale un peu trop précipitamment, ce qui amène d’ailleurs le deuxième sens, à savoir ne pas attendre la fin pour faire le contenu annexe. Les améliorations s’obtiennent dans tout ce qui est secondaire donc même si le jeu n’est pas très difficile, il serait dommage de devenir puissant une fois que toutes les menaces ont disparu.

Et le troisième sens de notre recommandation, c’est tout simplement d’éviter d’utiliser le voyage rapide. D’un côté, les déplacements sont l’une des forces de Marvel’s Spider-Man 2 donc autant en profiter mais en plus en ouvrant l’œil vous pourriez tomber sur des coffres rares, et il y a aussi les crimes aléatoires avec les possibles visites de l’autre Spider-Man et même si vous ne les faites pas immédiatement, cela ajoutera les emplacements des objectifs annexes sur la carte pour plus tard.

On peut afficher les Spider-bots sur la mini-carte

Malheureusement, les Spider-bots ne ajouteront pas sur la carte peu importe que vous les soyez passés à proximité ou non. Et si on ne peut pas dire que le signal qu’elles émettent soit très discret, un moyen supplémentaire de pouvoir les détecter n’est jamais de refus si vous préférez notre pourtant magnifique guide des emplacements de Spider-bots.

Dans les améliorations du costume, il existe une compétence qui permet d’afficher les coffres sur la mini-carte. Mais ce que le texte de description ne précise pas, c’est que cela concerne aussi les Spider-bots qui seront donc encore plus facile à trouver tant que cette compétence sera active. Cette compétence se trouve dans le menu Composants de Tenue, section Déplacements et s’appelle Chasse au High-Tech.

N’hésitez pas à fouiller dans les options

Marvel’s Spider-Man 2 propose un nombre impressionnant de réglages avec les menus qui ont des sous-menus de sous-menus de sous-menus. Il serait donc vraiment dommage de ne pas y faire un tour pour voir comment rendre l’expérience plus sur-mesure, que ce soit dans les réglages graphiques, l’accessibilité mais pas que.

Par exemple, le balancement de toile en toile est assisté au maximum mais vous pouvez réduire les aides dans les options pour avoir le sentiment d’être plus en contrôle sans que le jeu vous force parfois à dévier de la trajectoire que vous pouvez prendre. Vous pouvez désactiver les QTE, améliorer l’IA pour l’infiltration, ajouter des raccourcis sur la croix directionnelle, simplifier les énigmes, choisir les notifications, bref, il y a de quoi faire.

Voilà on espère que tout ceci vous aidera tout au long de votre aventure mais nous n’en avons pas fini avec nos conseils à propos de Marvel’s Spider-Man 2. En effet, notre guide dédié au jeu pourrait encore s’avérer utile, par exemple en vous indiquant les emplacements des photos ou ceux des Spider-bots.