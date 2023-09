Sur cette page, vous retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur Marvel’s Spider-Man 2, la nouvelle exclusivité PlayStation 5. On vous propose ainsi des soluces et astuces, dont des guides pour bien débuter mais aussi les emplacements des collectibles. Et avant cela, nous avons aussi une foire aux questions pour répondre aux interrogations les plus récurrentes avant l’achat du jeu, mais aussi des comparateurs pour trouver les différentes éditions et les accessoires au meilleur prix.

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Marvel’s Spider-Man 2. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter aux alentours du lancement du jeu.

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Marvel’s Spider-Man 2. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Marvel’s Spider-Man 2 est un jeu d’action-aventure en monde ouvert permettant de se mettre dans la peau de Spider-Man ou plutôt des Spider-Men puisque l’on incarne à la fois Peter Parker et Miles Morales. Et New York va être plus qu’agité vu toutes les menaces qui planent sur la ville. En plus du crime et des quelques méchants habituels, Kraven le Chasseur a décidé de venir avec son équipe s’occuper de toutes les personnes costumées de la ville.

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Venom aussi sera de la partie que ce soit via un mystérieux porteur du symbiote ou via Peter qui est lui-aussi doté de son costume noir lui apportant de nouvelles habilités mais aussi un changement de comportement. Il devra aussi faire avec le retour d’Harry Osborn enfin guéri de sa maladie tandis que nos deux protagonistes devront aussi se faire aux conséquences du premier jeu.

Quand et où sort Marvel’s Spider-Man 2 ?

Marvel’s Spider-Man 2 sort le 20 octobre 2023 en exclusivité PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man 2 est-il prévu sur PC ?

Officiellement, Marvel’s Spider-Man 2 n’est pas prévu sur PC mais vu la nouvelle politique de portages de PlayStation, il ne serait absolument pas étonnant de le voir arriver sur PC dans quelques années comme c’est arrivé pour les épisodes précédents.

Quand se déroule Marvel’s Spider-Man 2 ?

Marvel’s Spider-Man 2 se déroule 9 mois après les aventures de Miles Morales qui elles-mêmes avaient lieu un an après le premier jeu.

Où se déroule Marvel’s Spider-Man 2 ?

Marvel’s Spider-Man 2 se déroule toujours à New York mais pour varier un peu les plaisirs après avoir déjà exploré cette ville lors des deux jeux précédents, la taille de la carte a été pratiquement doublée grâce à l’ajout de nouvelles zones.

Quels sont les nouveaux quartiers de New York présents dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Dans Marvel’s Spider-Man 2, les arrondissements du Queens et de Brooklyn font leur apparition dans cette version de New York. Ces endroits beaucoup plus résidentiels tranchent avec les grattes-ciels de Manhattan et il faut d’ailleurs noter que Coney Island et son parc d’attraction sont bien présents au sud de Brooklyn.

Quelles sont les nouveautés de Marvel’s Spider-Man 2 ?

La principale nouveauté de Marvel’s Spider-Man 2 est la possibilité de changer de personnages non pas lors de phases pré-définies mais lorsqu’on le souhaite, pour passer de Peter à Miles et inversement. Et pour ne pas rester en restes face à son protégé, le Spider-Man originel voit son arsenal grandir grâce à son costume mécaniques qui lui apporte des pattes d’araignées supplémentaires mais aussi son costume symbiote lui permettant d’utiliser des tentacules dans un style plus agressif.

De son côté, Miles continue d’apprivoiser ses propres pouvoirs et trouve donc de nouvelles façons d’utiliser sa bio-électricité et son invisibilité. Mais ils bénéficient également d’améliorations communes, que ce soit l’apparition de nouveaux gadgets pour les aider lors des phases d’infiltration ou les wingsuits de leurs costumes qui leur permet de planer et de profiter des vents de couloir entre les bâtiments de New York.

Quels sont les personnages jouables dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Les deux personnages principaux et jouables de Marvel’s Spider-Man 2 sont Peter Parker et Miles Morales. Mais cette fois-ci, l’un ne sera pas le PNJ (plus ou moins présent) de l’autre puisqu’ils auront une importance égale dans l’histoire.

Comment se passe le choix du personnage dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Pas de panique, si plusieurs personnages sont jouables dans Marvel’s Spider-Man 2, leur gestion est similaire à celles de Grand Theft Auto V par exemple. En effet, pas besoin de faire un choix au début, le jeu vous laisse changer quand vous voulez lorsque vous vous baladez en ville. EN retrouvera ensuite des missions spécifiques à chacun et d’autres qui vous feront passer de l’un à l’autre de manière scriptée.

Pour marquer leur progression, trois arbres de compétences sont disponibles. Il y en a un pour Peter, un pour Miles et un troisième qui est commun aux deux histoire de pouvoir encore améliorer votre chouchou sans trop laisser l’autre à la traîne si vous souhaitez vous concentrer sur l’un d’eux.

Est-ce que Venom est jouable dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Non, Venom ne devrait pas être jouable dans Marvel’s Spider-Man 2, ce qui est logique puisque l’on a déjà Peter avec le costume symbiote pour venir couvrir ce qu’il pourrait apporter niveau gameplay.

Est-ce que Mary-Jane Watson est jouable dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

Pour l’instant, la présence de phases d’enquête ou d’infiltration avec Mary-Jane n’ont pas été confirmées pour Marvel’s Spider-Man 2. Un des trailers montre pourtant une scène cinématique où elle se cache d’un Peter sous l’emprise du symbiote, il ne serait donc pas étonnant que l’on puisse parfois l’incarner pour souligner le basculement de Peter.

Marvel’s Spider-Man 2 est-il jouable en multi ?

Non, si Peter et Miles sont bien jouables tous les deux, il n’y a pas de coop dans Marvel’s Spider-Man 2 qui peut donc uniquement être fait en solo.

Marvel’s Spider-Man 2 est-il traduit et doublé en français ?

Oui, comme les épisodes précédents, Marvel’s Spider-Man 2 sera bien traduit en français avec le retour des sous-titres et des doublages en VF.

Où acheter Marvel’s Spider-Man 2 au meilleur prix ?

Accessoires, consoles et manettes Marvel’s Spider-Man 2

Collector Marvel’s Spider-Man 2

Il a bien une édition collector pour Marvel’s Spider-Man 2, regroupant :

Une figurine de Venom de 48 centimètres

Un Steelbook

Le jeu (en numérique)

Les bonus de précommande

Le contenu de l’édition deluxe avec 10 tenues, des points de compétences, des éléments supplémentaires pour le mode photo

Seulement ce collector n’est vendu que sur le site officiel de PlayStation à 249.99€.

