Amende honorable | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Pour commencer cette mission en tant que Miles, débloquez une capacité entre l’Eclair en chaîne ou le Poing bioélectrique au choix. Puis vous recevez un appel de votre oncle Aaron, alias le Rôdeur, vous demandant de le rejoindre dans la partie ouest du quartier de Harlem, votre chez-vous. Vous allez devoir récupérer du matériel caché dans une zone de la ville, une zone indiquée par votre radar se trouvant plutôt dans la partie nord du quartier Upper West Side.

Une fois sur le toit du bâtiment indiqué en violet, vous allez devoir utiliser votre scanner en appuyant sur L2 pour repérer une zone où le radar va se mettre à bouger et analyser. Cette zone se trouve contre un mur contenant une porte sur un toit intermédiaire du bâtiment. Analysez la porte puis analysez le circuit de fil juste à côté. Pour réussir le mini-jeu qui s’offre à vous, appuyez sur L2 et R2 pour enclencher le mécanisme et jouer avec leur position. Tenez cette position correcte quelques secondes pour valider le code.

Utilisez ensuite votre toile pour ouvrir le panneau de gauche (L1+R1) pour dévoiler une porte qu’il vous faudra à nouveau analyser et résoudre un second casse-tête de positionnement pour valider et accéder à l’ouverture de la porte. Pour cela, grimpez sur la poutre au-dessus ou le toit d’en face, et visez la porte avec L1+R1 pour l’ouvrir et accéder à la Cache du Rôdeur, un nouveau type d’activités annexes en ville.

Dans cette cache, vous récupérez le matériel de votre oncle Aaron dans le coffre-fort et vous mettez un terme à la mission. Vous débloquez ainsi les pièces high-tech rares, disponibles pour augmenter la santé ou autres depuis un nouvel onglet, les Composants de tenue. La prochaine mission concernera Peter et s’intitule Guérir le monde. Mais avant de pouvoir la déclencher, vous allez devoir vous balader ou accomplir quelques quêtes annexes. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, pensez à visiter notre grande FAQ qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus. D’autres guides sont également disponibles comme nos conseils pour bien débuter l’aventure.