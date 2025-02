Marvel’s Spider-Man 3 : L’acteur derrière Peter Parker indique que ce dernier ne sera pas du tout mis de côté dans la suite

L’histoire de Peter n’est pas encore terminée

Puisque Marvel’s Spider-Man 2 a offert une situation à peu près stable à Peter tandis que Miles protège la ville de New-York, certains fans craignent que l’Homme-araignée originel laisse tomber son costume pour de bon et ne soit que peu présent dans Marvel’s Spider-Man 3. Yuri Lowenthal a tenu à les rassurer en indiquant que Peter n’est pas parti et qu’il ne sera pas là pour faire de la figuration :

« Il y a très peu de choses que je peux dire à propos de ce jeu, mais vous avez en quelque sorte trouvé la seule chose à laquelle je peux répondre, et c’est que oui, Peter n’est pas parti. Il fera partie du prochain jeu et il ne sera pas relégué au second plan, je vous le promets. »

Pas question de laisser Marvel’s Spider-Man 3 se focaliser uniquement sur Miles donc, qui partagera à nouveau l’affiche avec son ami et mentor, même s’il sera plus affirmé en tant que héros. Rien d’étonnant, puisqu’une scène post-générique du jeu laisse peu de place au doute quant à l’importance de Peter dans la suite, ne serait-ce que pour sa relation avec certains vilains iconiques. Mais ça, on ne le verra pas avant de longues années.