Après les jeux Spider-Man et Wolverine, Marvel va continuer de collaborer avec Insomniac Games dans les années à venir

Le meilleur partenaire de Marvel Games aujourd’hui

Si l’on met de côté des fuites qui ne sont plus forcément d’actualité, et un très probable Marvel’s Spider-Man 3, on ne sait pas encore ce que nous réserve Insomniac Games du côté de ses jeux Marvel. Mais une chose est désormais certaine, cette collaboration ne s’arrêtera pas au Tisseur, ni à Wolverine. Haluk Mentes, qui officie en tant que general manager chez Marvel Games, a indiqué à Game Informer que cette entente entre Marvel et le studio va se poursuivre sur encore plusieurs années :

« Nous recherchons activement des collaborateurs qui souhaitent partager notre ambition. Comme souvent, une fois un projet commun achevé, ils deviennent eux aussi des membres de la famille Marvel. Marvel’s Wolverine, développé avec nos chers amis d’Insomniac Games, illustre parfaitement cette philosophie. Nous collaborons depuis plus de dix ans et avons développé une telle complicité à travers de nombreux jeux Marvel’s Spider-Man que lorsque le moment est enfin venu de faire revenir Logan de façon spectaculaire, il était évident pour toute notre équipe qu’Insomniac était le partenaire idéal. C’est notre culture et nos valeurs communes qui nous ont réunis, et nous sommes très fiers de poursuivre cette collaboration pendant de nombreuses années encore. »

Allez maintenant si cela veut dire que le PlayStation Studio va rester cantonné à des jeux Marvel pendant encore autant d’années, ou s’il s’autorisera une respiration ou deux avec des projets comme Ratchet & Clank: Rift Apart. À la vue des chiffres réalisés par Marvel’s Spider-Man, on commence à en douter.