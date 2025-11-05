Après les jeux Spider-Man et Wolverine, Marvel va continuer de collaborer avec Insomniac Games dans les années à venir

Depuis al sortie de Marvel’s Spider-Man premier du nom, Insomniac Games et Marvel ne se lâchent plus. Il faut dire que ce dernier n’a pas beaucoup de chance lorsqu’il va voir d’autres studios, avec plusieurs échecs commerciaux à noter ces dernières années malgré quelques propositions sympathiques (comme Marvel’s Midnight Suns). C’est donc sans surprise que l’idylle entre les deux entreprises va continuer pendant encore de nombreuses années, si l’on en croit la Maison des Idées.

