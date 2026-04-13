Games Made in France sera bientôt de retour, le line-up se dévoile en vidéo
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Rédigé par Jordan
Games Made in France sera bien de retour cette année pour célébrer tout le paysage vidéoludique français et les bons jeux de notre terroir. Durant plusieurs jours, l’événement met en avant des dizaines de studios français, des plus gros aux plus confidentiels, en laissant la parole aux artistes de cette industrie tout en faisant le point sur les jeux déjà sortis et ceux à venir. Tout cela débutera dans une petite dizaine de jours maintenant, et si le line-up de l’événement avait déjà été dévoilé, il est aujourd’hui présenté dans une nouvelle bande-annonce.
Un programme bien chargé pour cette édition 2026
Du 24 au 26 avril prochain se tiendra Games Made in France, qui sera diffusé sur la chaîne Twitch de MisterMV, ce dernier étant aux côtés d’At0mium, Trinity et DamDamLive. L’événement porté par Capital Games aura droit à un line-up assez fourni cette année, avec plus d’une trentaine de jeux et encore plus d’intervenants qui vont se succéder pour nous en apprendre un peu plus sur leurs métiers et leurs projets. On en découvre un aperçu via cette bande-annonce centrée sur l’édition 2026, diffusée via les réseaux sociaux.
Et v’là qui voilà ? Le trailer de GMIF26 ! (Re)découvrez les jeux de la line-up cette année ! Pour les plus attentifs : en avez-vous reconnus certains ? 👀Rendez-vous du 24 au 26 avril sur la chaîne Twitch de @Mistermv.fr pour les #GamesMadeinFrance! 👉 twitch.tv/misterMV
— 🎮 Games Made in France 🔜 23 au 26 avril ! (@jeuxmadeinfr.bsky.social) 2026-04-11T15:46:12.937Z
Si vous aimez les jeux français, Games Made in France 2026 sera à ne pas manquer tant le programme s’annonce riche. Entre des discussions autour de jeux déjà disponibles comme Absolum ou Endless Legends 2, on en apprendra aussi davantage sur les titres à paraître comme Fading Echo ou encore Hellslave II. Voici les jeux d’ores et déjà confirmés pour cette édition :
- Absolum
- Ancestral Players
- Aphelion
- Appulse
- Astral Ascent
- Battlestar Galactica
- Clean Up Earth
- Darwin’s Paradox
- Dissimilar
- Dive or Die – Children of Rain
- Don’t Fall
- Endless Legend 2
- Eona
- Fading Echo
- Furyball – Rogue Revenge
- Hellslave II : Judgement of the Archon
- Invokyr
- Knightstones
- Maseylia : Echoes of the Past
- Micromega
- Pirates : Rogue’s Fortune
- Yerba Buena
- Sintopia
- Sovereign Tower
- Starship Troopers : Ultimate Bug War !
- Sydless
- Takedown – Naheulbeuk
- Terrinoth : Heroes of Descent
- The Merlies
- The Witch’s Bakery
- Tides of Tomorrow
- Tom the Postgirl
- Vyder
- Wavekin
- Wonderfall
Notez aussi qu’Asobo Studio viendra parler de sa saga phare A Plague Tale, tandis que Goblinz Studio aura aussi des choses à dire sur ses jeux. En bref, une belle sélection qui donne envie et qui met à l’honneur le jeu français. Rendez-vous le 24 avril sur Twitch pour le top départ de l’événement.
L’occasion également de vous rappeler que notre prochaine édition de l’AG French Direct se prépare en coulisses, et que de nouvelles informations seront partagées d’ici peu…
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