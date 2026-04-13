Games Made in France sera bientôt de retour, le line-up se dévoile en vidéo

Un programme bien chargé pour cette édition 2026

Du 24 au 26 avril prochain se tiendra Games Made in France, qui sera diffusé sur la chaîne Twitch de MisterMV, ce dernier étant aux côtés d’At0mium, Trinity et DamDamLive. L’événement porté par Capital Games aura droit à un line-up assez fourni cette année, avec plus d’une trentaine de jeux et encore plus d’intervenants qui vont se succéder pour nous en apprendre un peu plus sur leurs métiers et leurs projets. On en découvre un aperçu via cette bande-annonce centrée sur l’édition 2026, diffusée via les réseaux sociaux.

Et v’là qui voilà ? Le trailer de GMIF26 ! (Re)découvrez les jeux de la line-up cette année ! Pour les plus attentifs : en avez-vous reconnus certains ? 👀Rendez-vous du 24 au 26 avril sur la chaîne Twitch de @Mistermv.fr pour les #GamesMadeinFrance! 👉 twitch.tv/misterMV — 🎮 Games Made in France 🔜 23 au 26 avril ! (@jeuxmadeinfr.bsky.social) 2026-04-11T15:46:12.937Z

Si vous aimez les jeux français, Games Made in France 2026 sera à ne pas manquer tant le programme s’annonce riche. Entre des discussions autour de jeux déjà disponibles comme Absolum ou Endless Legends 2, on en apprendra aussi davantage sur les titres à paraître comme Fading Echo ou encore Hellslave II. Voici les jeux d’ores et déjà confirmés pour cette édition :

Absolum

Ancestral Players

Aphelion

Appulse

Astral Ascent

Battlestar Galactica

Clean Up Earth

Darwin’s Paradox

Dissimilar

Dive or Die – Children of Rain

Don’t Fall

Endless Legend 2

Eona

Fading Echo

Furyball – Rogue Revenge

Hellslave II : Judgement of the Archon

Invokyr

Knightstones

Maseylia : Echoes of the Past

Micromega

Pirates : Rogue’s Fortune

Yerba Buena

Sintopia

Sovereign Tower

Starship Troopers : Ultimate Bug War !

Sydless

Takedown – Naheulbeuk

Terrinoth : Heroes of Descent

The Merlies

The Witch’s Bakery

Tides of Tomorrow

Tom the Postgirl

Vyder

Wavekin

Wonderfall

Notez aussi qu’Asobo Studio viendra parler de sa saga phare A Plague Tale, tandis que Goblinz Studio aura aussi des choses à dire sur ses jeux. En bref, une belle sélection qui donne envie et qui met à l’honneur le jeu français. Rendez-vous le 24 avril sur Twitch pour le top départ de l’événement.

L’occasion également de vous rappeler que notre prochaine édition de l’AG French Direct se prépare en coulisses, et que de nouvelles informations seront partagées d’ici peu…