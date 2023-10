Les quatre-cents coups | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Rendez-vous dans votre quartier en suivant le marqueur de quête. Vous découvrez qu’MJ arrive en même temps que vous.

La maison étant sacrément en désordre, vous allez devoir tenter de la ranger (même si cela ne changera pas grand chose). Avancez vers le calendrier mural pour apercevoir une quittance à payer, en retard, ainsi qu’une boite de jeu posée sur un carton. Puis, rendez-vous dans la cuisine et jetez à la poubelle la coupelle de fruits ainsi que la boite de nourriture qui sont infestées de mouches. Là, vous pourrez rejoindre MJ dans un cellier collé à la cuisine pour examiner des photos. Vous en trouvez une qui montre un trou dans un mur. Vous vous souvenez de cette journée et décidez de retrouver ce souvenir dans la maison.

Montez l’escalier pour fouiller dans les diverses pièces, notamment dans la chambre de May mais rendez-vous surtout dans la pièce la plus au fond pour trouver des objets et photos à examiner. Repérez le tableau en liège juste à côté du bureau de Peter et enlevez-le du mur pour trouver le trou décoré et déclencher un flashback avec Tante May.

De retour dans le présent, descendez l’escalier pour déclencher une scène vous permettant de retrouver un vieil ami, Harry, qui n’était donc pas en Europe mais en convalescence. Après la scène, vous voici à vélo. Dirigez-le grâce au joystick gauche et accélérez avec Croix. Une fois parvenus devant votre lycée, Midtown High, une scène démarre vous projetant des années en arrière, lorsque vous y étiez étudiant.

L’objectif ici est de parvenir à récupérer la clé USB contenant votre exposé dans votre casier. Avancez dans le couloir et divertissez le gardien avec un chariot de maintenance que vous devez tourner et pousser vers le grand portrait de joueur en carton. Continuez d’avancer pour vous faire repérer.

Une fois au plafond, passez par la fenêtre au plafond sur la droite de la pièce puis poursuivez ainsi en passant par celle au dessus du tableau de classe, pour parvenir dans une pièce contenant des tableaux blancs. Attendez que le gardien passe par là puis filez en direction de la porte entrouverte plus loin dans le couloir. Dès que vous rentrez, utilisez R1 + Croix pour vous projeter au plafond et éviter d’être vu.

Là, poursuivez pour trouver au plafond une grille d’aération. Dans les conduits, suivez le chemin tracé pour descendre dans le labo de photographie. Vous allez devoir récupérer du fluide pour votre toile, qui se trouve sous le bureau le plus au fond à gauche de la pièce. Vous voilà paré, alors remontez dans les conduits d’aération pour poursuivre et tomber face à des hélices. Arrêtez les hélices avec de la toile et descendez un peu plus loin.

Dans la pièce suivante, distrayez le gardien en visant les ballons au fond avec L2 puis envoyez de la toile avec R1. Déguerpissez par la gauche et remontez dans une pièce contenant du matériel de sport, pour ensuite trouver une fenêtre au fond qu’il vous faut ouvrir avec L1 + R1.

Là, un autre gardien vous bloque. Utilisez vos toiles sur la poubelle puis avancez vers la porte pour pouvoir appuyer sur L2 + R2 et ainsi glisser dans la pièce suivante, où vous retrouverez Harry. Vous voici de retour dans le présent. Vous allez devoir marquer des paniers de basket. Pour cela, visez le panier avec le joystick et lancez le ballon avec L2 ou R2.

La partie est terminée et vous voici de nouveau dans le passé. Suivez Harry jusqu’aux escaliers puis dans le couloir, cachez-vous vite sous les tables à droite pour ne pas être vu. Là, visez les ballons dans l’ascenseur et tirez vos toiles pour faire partir le gardien. Vous pouvez enfin récupérer votre clé USB dans le casier en question, jusqu’à ce qu’une cinématique se déclenche.

Vous voici en panique, suspendu au-dessus du gymnase, alors qu’un gardien détient votre clé et que des policiers vous recherchent. Vous allez devoir distraire les policiers pour approcher le gardien. Pour cela, tirez des toiles sur les différents éléments de la pièce, des ballons, une platine de DJ etc.) jusqu’à ce que le gardien reste seul au centre du gymnase.

Là, glissez vers le lustre central puis suspendez-vous au plafond avec L2. Descendez avec le joystick gauche pour déclencher une cinématique marquant la fin tragique de cette mission. La quête suivante mettra en valeur Miles dans Rien ne m’échappe.

