Physint : Le prochain jeu de Hideo Kojima recrute quelqu’un « à la Mads Mikkelsen » en tant qu’antagoniste

Une première scène se dessine

Si l’on en croit les informations recueillies par le site via cette annonce de casting pour Physint, le jeu répondrait d’abord au nom de code « Shimmer », pour éviter certaines fuites (ce qui ne marche donc pas très bien). La directrice de casting rattachée au projet ne serait autre que Mari Ueda, qui a déjà travaillé avec Kojima pour Death Stranding 2: On The Beach.

Ici, plusieurs rôles sont recherchés, dont des personnages se retrouvant au cœur d’une prise d’otage dans un bus. On y retrouve une mère et son enfant, cinq adolescents, deux hommes et enfin celui qui est décrit comme l’antagoniste (avec un accent allemand), du moins de cette scène. L’annonce recherche quelqu’un qui pourrait coller à une description plus ou moins étrange, à savoir une sorte de « Mads Mikkelsen dans Hannibal mais avec du style ». Le nom de l’acteur n’est sans doute pas donné au hasard étant donné que Mikkelsen était l’un des personnages centraux du premier Death Stranding.

Rappelons que plusieurs noms sont déjà connus pour le casting, comme Charlee Fraser, Don Lee (Ma Dong-seok) et Minami Hamabe. Le tournage serait prévu pour le mois de juin. Autrement dit, n’attendez pas de voir Physint avant un bon petit moment.