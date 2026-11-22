Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 19 sur 22

19 sur 22 Mission précédente : Bye Bye Don

Bye Bye Don Mission suivante : Piège à touristes

Piège à touristes Lieux : Key Lento et domicile de Cal

Key Lento et domicile de Cal Rien ne peut être manqué

Belle prise

Vous vous en doutez, Cal vit très mal la disparition de son ami Donnie. Pour cette nouvelle mission Lucia propose alors à Jason de lui rendre visite pour lui remonter le moral. Une mission qui sera centrée sur la pêche notamment. Rejoignez tout d’abord le magasin d’alcool indiqué sur votre carte pour acheter n’importe quel pack de six bières.

Montez ensuite dans votre véhicule et rejoignez le domicile de Cal indiqué sur la carte. Celui-ci se trouve à l’extérieur, installé sur un transat derrière sa maison. Après quelques échanges, il vous propose de partir pêcher ensemble pour se changer les idées. Montez à bord du bateau et rejoignez le point de pêche indiqué sur votre mini-carte. Une fois sur place, vous devrez utiliser votre canne à pêche pour attraper des poissons et en suivant les commandes affichées à l’écran. Lorsqu’un poisson mord, ferrez-le en utilisant R2/RT et faites tourner le stick droit dans le sens des aiguilles d’une montre pour le ramener à vous.

L’heure de grailler

Une fois les poissons récupérés, le groupe décide de rentrer et vous devez piloter jusqu’au ponton de Cal. Vous devez maintenant faire cuire les trois morceaux de poisson, en les plaçant sur le grill et en les retournant assez régulièrement pour cuire correctement les deux faces. Lucia décide finalement de ne pas manger et s’éloigne de la maison. Cal vous propose alors d’aller la retrouver et vous quittez votre ami.

La mission se termine alors que vous rentrez avec Lucia jusqu’à la maison de Jason. C’était la dernière mission ouverte, puisque dès la prochaine, « Piège à touristes », vous débuterez la série de missions menant à la fin du Chapitre. Besoin d’un coup de main sur un autre aspect du jeu ? Consultez notre guide complet de GTA 6 et ses nombreux articles.