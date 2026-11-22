Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 18 sur 22

18 sur 22 Mission précédente : Bourbier

Bourbier Mission suivante : Recalibrage

Recalibrage Lieu : Caravane de Donnie à Key Lento

Caravane de Donnie à Key Lento Peut être manqué : Revolver H&L .38 de Donnie, variante unique

Les conséquences de vos actes

Après les événements de la mission « Bourbier », Brian vous demande de faire disparaître toutes les traces qui pourraient relier le regrété Donnie à ses opérations. Commencez par rejoindre la caravane de Donnie à Key Lento. Entrez à l’intérieur et dirigez-vous vers la chambre pour récupérer son sac, posé sur le lit, ainsi que plusieurs effets personnels, pour faire croire à un simple départ de la région et non à une mort mystérieuse. Pour trouver les 6 bons objets, vous pouvez utiliser le mode Concentration de Jason et mettre la main sur :

Une photographie accrochée à côté de la télévision

Le programme de vol posé sur la table de nuit

Les vêtements rangés sur l’étagère

La carte d’identité de Donnie

Le message enregistré sur son répondeur

La carte accrochée sur le réfrigérateur

Vous trouverez même une paire de lunettes unique sur une étagère.

Ils aiment (vraiment) ça

Une fois les affaires rassemblées, sortez de la caravane pour tomber sur trois militaires rencontrés lors de la soirée au Rusty Anchor et qui souhaitent terminer ce que vous aviez commencé l’autre soir. A votre guise, vous pouvez les affronter ou simplement prendre la voiture de Donnie à droite et fuir vers le nord pour éviter l’affrontement.

La prochaine étape consistera à faire disparaître définitivement la voiture. Vous pouvez par exemple trouver un coin tranquille et utiliser le bidon d’essence présent dans le coffre pour asperger le véhicule et y mettre le feu, ou conduire directement la voiture dans l’océan pour la laisser couler.

Attention toutefois avant de détruire le véhicule, vous devez impérativement son coffre. Vous y trouverez le revolver H&L .38 de Donnie, une variante d’arme unique qui peut être définitivement manquée si vous détruisez la voiture sans l’avoir récupérée. L’arme sera ensuite ajoutée définitivement à votre arsenal des Ammu-Nations. Une fois le véhicule détruit, la mission se termine et laisse place à la prochaine, le dernière avant le point de non-retour de ce premier chapitre, « Recalibrage ».

Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble de nos conseils et guides dans notre guide complet de GTA 6.