Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 17 sur 22

17 sur 22 Mission précédente : Permission de sortie

Permission de sortie Mission suivante : Bye Bye Don

Bye Bye Don Lieux : Marina de Brian et camp des Kingfishers

Marina de Brian et camp des Kingfishers Rien ne peut être manqué

Les marins-pêcheurs

Pour cette nouvelle mission, Brian demandera à Jason de l’accompagner au camp des Kingfishers pour rencontrer un certain Doug, dans le but de discuter pacifiquement avec les membres du gang et de régler certains différends. Pour cela, commencez par rejoindre la marina de Brian et entrez dans son arrière-salle. Une fois mis d’accord sur le programme, montez dans son camion pour rejoindre le camp des Kingfishers, situé au nord-ouest du comté de Mariana.

Une fois arrivé à destination, parlez au membre du gang puis continuez sur le chemin avant de vous garer et de suivre Brian à pied. Vous êtes conduit jusqu’à un enclos à cochons, où l’homme se met à discuter avec le fameux Doug. Mais à la fin de la conversation, examinez attentivement l’intérieur de l’enclos à cochons grâce à la touche affichée pour vous rendre compte qu’ils y ont jeté le corps de Donnie, préalablement tué et abandonné aux animaux. Cette rencontre organisée était en réalité un piège destiné à éliminer Brian et Jason, ce qui aura pour effet de provoquer immédiatement une fusillade.

Fuyez, pauvres fous !

Cachez-vous le plus possible derrière des palissades ou obstacles pour éviter les balles et éliminez un par un les Kingfishers qui vous attaquent, que ce soit de manière létale ou non, avant de retrouver Brian qui vous attend un peu plus loin. Vous découvrez alors que Lori, sa femme, a été enlevée par les Kingfishers et emmenée sur un bateau. Votre objectif consiste désormais à la sauver avant qu’il ne soit trop tard. Le jeu vous propose alors de vous diriger vers l’hélicoptère sur votre gauche après l’avoir vidé de ses occupants, avant de poursuivre le bateau dans lequel se trouve Lori.

Ici, vous devrez utiliser vos armes pour éliminer les adversaires présents sur les embarcations alentours et protéger Lori. Quoi que vous fassiez, Lori sera transférée sur un autre bateau, vous forçant à reprendre votre opération de sauvetage aquatique. Cette fois, approchez-vous suffisamment de l’embarcation pour pouvoir sauter dedans. Une séquence de QTE se déclenche pour neutraliser le dernier adversaire et ainsi libérer Lori. Après une cinématique finale, vous voilà de retour chez vous, avant la prochaine mission « Bye Bye Don » rendant hommage au pauvre Donnie.

Pour vous accompagner dans le jeu, nous avons également regroupé de nombreux conseils et soluces dans notre guide complet de GTA 6.