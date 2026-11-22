Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 20 sur 22

20 sur 22 Mission précédente : Recalibrage

Recalibrage Mission suivante : Home Sweet Home

Home Sweet Home Lieu : Sud de Key Lento

Sud de Key Lento Point de non-retour : pensez à sauvegarder manuellement votre partie, récupérez votre argent sous le plancher de la chambre (et placez-le sur votre épargne familiale) et terminez les quêtes exclusives à ce chapitre avant de poursuivre.

Une mission sans danger

Commencez la mission en rejoignant Lucia sur la plage située à l’extrême sud de Key Lento alors qu’elle accomplit ses travaux d’intérêt général. La conversation tourne notamment autour du travail récemment proposé par Mattia et qui promet une belle somme d’argent.

Après la longue cinématique d’explication où Mattia vient vous chercher, vous voilà à proximité du Visitor Center, où votre objectif consiste à récupérer un sac dans le casier 17. Prenez la rampe de gauche et remontez le long couloir pour atteindre les casiers et récupérer le sac. Prenez ensuite la direction du véhicule où on vous attend jusqu’à ce que plusieurs policiers surgissent et arrêtent Jason et Lucia. Le travail proposé par Mattia était en réalité un piège qui va maintenant tout faire basculer.

Sauve qui peut !

Les forces de l’ordre vous conduisent à l’intérieur du bâtiment pour un interrogatoire. Vous rencontrerez rapidement le capitaine Mendez, un policier corrompu dont le but est de récupérer le sac. Un bain de sang survient alors, permettant à Jason de se libérer de ses menottes et de tenter de récupérer le sac. Mais un policier corrompu lui tire dessus et le blesse grièvement.

Vous prenez alors le contrôle de Lucia. Vous devrez vous faire confiance et éliminer le tireur qui vient de toucher Jason avant d’enchaîner avec tous les policiers qui se mettront en travers de votre chemin, en remontant vers les docks. Votre mission ici est de protéger Jason qui se vide de son sang. Ne vous éloignez donc pas trop de lui puisque vous devrez régulièrement le soutenir pendant qu’il progresse, tout en utilisant votre arme pour éloigner les adversaires.

Lorsque vous arrivez aux docks, vous devez aider Jason à monter dans un bateau en tirant tout en reculant. Continuez jusqu’à la cinématique puis prenez les commandes de l’embarcation pour rejoindre le large. Poursuivez ainsi jusqu’à la maison de Cal, à qui vous confiez Jason pour l’emmener à l’hôpital de Vice City afin de suivre une opération de toute urgence.

La mission se termine sur cette séquence et enchaîne directement avec « Home Sweet Home », l’avant-dernière du chapitre. Pensez également à jeter un œil à notre guide complet de GTA 6 pour découvrir tous nos conseils et nos soluces.