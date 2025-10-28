Un dernier détail à régler

Point de départ : Vito, à la sortie de la canalisation de la fosse radioactive

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Coûteuse liberté » et « Coûteuse liberté (2e partie) »

Quittez la fosse radioactive pour vous rendre à quelques centaines de mètres de là, au nord. Hélas, c’est un piège… car vous tombez dans une embuscade tendue par les hommes de Vito, et dont vous allez devoir vous défaire pour ensuite filer en direction de sa planque non loin de là au sud-ouest.

En arrivant devant sa planque, vous tombez dans une autre embuscade, tuez donc tous les Déconnectés de Vito avant d’avoir affaire à Vito et ses sbires, vous laissant ainsi la possibilité de le mettre hors d’état de nuire une bonne fois pour toutes.

Enfin, entrez dans le bâtiment d’où est sorti Vito, et descendez quelques marches au fond à gauche pour retrouver Sue en état de choc. Quant à Joe, appuyez sur le bouton pour ouvrir la porte de sa cellule et le libérer, ce qui mettra un terme à cette mission dans la foulée.

Récompense : XP + Argent + Fusil de précision peu commun à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.