Guérir le monde | Soluce Marvel’s Spider-Man 2

Rendez-vous à la Fondation Emily-May dans le quartier de Greenwich et suivez Harry jusqu’à rencontrer le Dr. Young, spécialiste des abeilles. Vous participerez ici à un mini-jeu vous demandant de contrôler un prototype d’abeille mécanique permettant de repérer des philantes rouges, des insectes tuant les essaims d’abeilles et empêchant ainsi leur prolifération et leur dur labeur. Pour cela, 20 philantes sont à éliminer en leur tirant dessus avec R1. Manipuler l’abeille est très simple, en utilisant les gâchettes et les joysticks par exemple.

Puis, continuez de suivre Harry dans l’enceinte du laboratoire jusqu’à ce qu’il décide de vous laisser un peu seul. Vaquez à vos occupations en vous rendant devant divers stands et autres bureaux, reconnaissables aux logos blancs ou bleus. Enfin, quand Harry vous recontacte, sortez dans l’atrium et montez l’escalier pour déclencher une cinématique.

Suivez Harry à nouveau jusqu’à rencontrer le Dr. Foster. Un nouveau mini-jeu vous attend, dans lequel vous devrez trouver et assembler les bons gênes permettant la prolifération de nouvelles espèces de plantes résistantes et adaptées pouvant permettre d’endiguer la fin dans la Monde d’ici quelques années. Il s’agit en fait d’un jeu de puzzle. Repérez quels symboles se trouvent sur chacun des côtés des hexagones et emboitez-les afin que ceux-ci correspondent parfaitement, en tenant compte pour le dernier puzzle des caractéristiques des pièces utilisées. Vous trouverez les solutions dans nos captures ci-dessous.

Enfin, suivez Harry jusqu’à ce qui sera votre bureau commun dans une belle cinématique de fratrie. Enfin, vous recevez un appel de Harry vous proposant de participer à de nouvelles activités annexes, les Expériences de l’EMF, disséminées un peu partout en ville, clôturant la quête actuelle. La prochaine, La terreur du quartier, se déclenche tout de suite après.

