La terreur du quartier | Soluce Marvel’s Spider-man 2

Au début de cette mission, vous recevez un appel de Miles vous demandant d’aller inspecter un pont près de Chinatown, pensant être un lieu où se rassembleraient des adeptes du Chasseur. Une fois au pont de Williamsburg, une scène se déclenche vous menant en plein combat. Eliminez les ennemis présents en prenant garde à glisser sous les ennemis portant un bouclier pour les attaquer par derrière. Attention aux appareils volants, qui devraient être votre attention première avant d’attaquer au sol pour être tranquille.

Une fois tout le monde à terre, examinez l’engin volant plus loin pour qu’il vous mène dans une seconde base secrète sur les toits, plus loin en ville, en le suivant grâce à vos capacités d’araignée. Suivez-le de près mais pensez aussi à esquiver ses roquettes en utilisant Rond au bon moment. Une fois sur les toits de la base secrète, éliminez les quelques ennemis qui s’y trouvent avant de vous approcher d’un nouveau drone. Tout ne se passe pas comme prévu et vous voilà obligé de déclencher vos Delta-toiles pour planer jusqu’à la vraie base des chasseurs.

Une fois sur place, envoyez une toile avec R1 sur le petit appareil proche du garde de gauche pour faire diversion et attaquez le garde de droite avec Carré pour faire une élimination en hauteur. Puis, descendez et appuyez sur Triangle pour éliminer le second garde au sol. Repérez ensuite une ouverture au plafond et suivez le couloir jusqu’à pouvoir utiliser une attaque silencieuse sur le premier garde dans le couloir puis une attaque discrète dans le dos pour éliminer le second garde.

Poursuivez ainsi en enchaînant si possible les éliminations discrètes (de mur notamment) et interagissez avec l’ordinateur à disposition pour en apprendre plus. Puis, utilisez de nouveau les aérations, éliminez u garde depuis votre conduit pour au final apprendre une nouvelle capacité, le filin de toile, vous permettant de tendre une toile entre deux poteaux, circuler discrètement dessus et procéder à des éliminations discrètes plus facilement. Pour cela, visez un mur ou un poteau avec L2 puis appuyez sur Triangle pour le lancer.

Utilisez ensuite le conduit d’aération pour rejoindre une grande pièce où vous attendent de nombreux ennemis. Si vous ne pouvez rester discret, faites attention mines au sol dégageant un gaz hautement toxique. Ouvrez ensuite la grande porte avec L1 + R1 et fouillez la pièce et notamment l’établi et l’armure au fond de la pièce. Après la cinématique, avancez dans les canalisations pour parvenir dans une autre salle où vous attendent de nombreux ennemis, mines empoisonnées et drones volants.

Après ce combat plutôt relevé, allez examiner l’ordinateur situé au fond à droite de la zone avant d’être attaqué par un chien mécanique enragé. Réussissez le QTE qui vous attend en martelant la touche Carré avant de vous retrouver nez à nez avec 3 chiens mécaniques au sous-sol du bâtiment. Ils sont plutôt simples à éliminer avec vos attaques de base, et vous pouvez même les envoyer sur leurs congénères s’ils clignotent en rouge, signal qu’ils vont exploser, donc faites gaffe. Ils sont aussi capables d’inhiber vos gadgets avec une onde jaune, donc vous serez encore plus vulnérable.

Le combat qui s’annonce sera très rude et vous demandera de l’agilité, de la rapidité et une bonne dose de skill pour parvenir à éliminer tous les chasseurs et les chiens mécaniques qui se présenteront à vous. Une fois le combat terminé, une cinématique se déclenche, clôturant ainsi la mission en question. Vous reprendrez le contrôle de Miles pour la mission suivante, Une question de choix. Si vous voulez tout savoir sur le jeu, pensez à visiter notre grande FAQ qui récapitule tout ce qu’il faut savoir dessus. D’autres guides sont également disponibles comme nos conseils pour bien débuter l’aventure.