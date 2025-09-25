Progresser jusqu’à la Forteresse d’Héliosséide

Après la cinématique, parlez à Rush et retournez à l’extérieur de la ville, là où la navette s’est écrasée pour défendre les Marginaux contre les Déconnectés.

Faites alors le point avec Rhodes qui vous demande de récupérer les missiles Criquet dans l’épave de la navette qui se trouve en hauteur. Pour cela, montez sur un morceau de la carcasse juste derrière Rhodes et sautez sur place pour faire tomber le missile avec votre grappin.

Dès lors, Rush vous donne rendez-vous quelque part au Collet d’Héliosséide, à l’est, suivez donc votre boussole pour le rejoindre. Une fois sur place, progressez jusqu’à la Forteresse d’Héliosséide en avançant derrière le véhicule et tout en tuant les ennemis autour de vous. Lorsque le véhicule s’arrête devant les portes, prenez une bonbonne de gaz Criquet à l’arrière et lancez-la dessus pour les ouvrir.

Continuez alors votre progression en même temps que le véhicule et débarrassez-vous des défenseurs de la Forteresse pour pouvoir activer l’ascenseur tout au bout. Une fois en haut, occupez-vous des autres défenseurs. Puis, après avoir parlé à Rush, éloignez-vous du véhicule avant qu’il n’explose, ce qui permettra alors d’ouvrir un passage vers la Forteresse Indomita.

Dans la Forteresse Indomita

A l’intérieur de la Forteresse, avancez jusqu’au hangar des navettes en éliminant tous les Soldats de l’Ordre, et ainsi recevoir un nouvel objectif, celui de neutraliser la navette d’Héliosséide.

Commencez alors par activer la plateforme de ravitaillement et montez dessus pour libérer les deux premières attaches de la navette à l’aide de votre grappin.

Quant à la troisième attache, elle se trouve derrière la navette, passez donc par la plateforme à droite pour rejoindre l’arrière, et libérez cette dernière attache pour neutraliser la navette d’Héliosséide.

Ceci étant fait, avancez et planez jusqu’à la plateforme en direction du marqueur sur votre boussole, puis continuez de suivre le chemin jusqu’à l’ascenseur, et appuyez sur le bouton pour monter d’un étage.

Une fois à l’étage supérieur, partez en direction du nord et traversez une première zone remplie d’ennemis, puis une seconde. De là, levez les yeux pour repérer un point d’accroche sur la partie effondrée de l’étage supérieur. Utilisez votre grappin et montez les escaliers plus loin à droite pour enfin rejoindre l’arène du boss Héliosséide en bas.

Boss : Héliosséide

Ce boss est protégé par un bioblindage qui l’immunise contre tous les dégâts, attendez alors qu’il plante des bâtons dans le sol pour vous emparer de celui de couleur verte avec votre grappin, et ensuite le lancer sur lui pour briser son blindage.

Maintenant qu’il est vulnérable, infligez-lui un maximum de dégâts, en visant notamment les cloques vertes qui ont poussé sur son bras pour faire des coups critiques. Un bras qu’il est d’ailleurs capable de transformer en lame pour le faire tournoyer, et qu’il est possible d’esquiver en sautant, voire même en planant par-dessus. Sinon, méfiez-vous des zones d’obscurité qu’il provoque, restez mobile et réfugiez-vous vers les zones lumineuses pour éviter de prendre trop de dégâts.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette rare ou très rare + Tête de Chasseur de l’Arche + Choix du véhicule

Après le combat, pensez à ramasser la Puce d’Héliosséide sur son cadavre et à ouvrir le coffre d’armes avant de retourner au QG des Marginaux pour fêter votre victoire. Un répit qui sera de courte durée puisque c’est désormais le « Courroux de la reine » qui vous attend.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.