Rejoindre le site de production d’Héliosséide

Après avoir présenté Zadra aux Marginaux, suivez la scientifique pour qu’elle vous ouvre la porte donnant accès à l’ascenseur, ce qui vous permettra de quitter son laboratoire pour vous mettre en route vers le site de production d’Héliosséide au nord.

Dès votre arrivée au niveau du point d’intérêt du Nef Cybernétique, de nombreux ennemis vous attendent. Avancez tout en nettoyant la zone jusqu’à vous retrouver devant la grande porte menant vers le site de production.

Saboter le site de production

Entrez pour faire face à 2 Têtes-Dures avant de recevoir votre nouvel objectif, celui de saboter le site en question. Tuez d’abord tous les ennemis aux alentours puis suivez l’indicateur de votre boussole pour rejoindre la ligne de production, là où d’autres ennemis se chargent de vous accueillir. Après les avoir tous éliminés, piratez la ligne de production en interagissant avec le terminal.

Avant de poursuivre votre mission de sabotage, notez qu’un enregistrement ECHO se trouve à l’étage de cette ligne de production et dont vous pouvez retrouver les détails pour y accéder sur notre page dédiée aux Collectors du Plateau Divisé. Sinon, suivez de nouveau votre boussole et débarrassez-vous des ennemis avant d’ouvrir le processus de cyborg et d’endommager les systèmes en tirant sur la turbine rouge. Il ne vous reste plus qu’à retourner dans le hall du site de production pour y retrouver Zadra, tout en prenant le temps de vaincre le Grosse-Tête Brutal et autres gardes sur votre passage.

De nouveau en compagnie de Zadra, suivez-la jusqu’à l’ascenseur et une fois à l’étage supérieur, attendez qu’elle brise la barrière pour combattre d’autres gardes à ses côtés. Puis, à sa demande, essayez de tirer sur la porte pour détruire le blindage… sans vraiment de succès. Levez alors les yeux juste au-dessus de la porte, et repérez un conduit dans lequel vous pouvez vous hisser grâce à votre grappin après en avoir arraché la grille.

Avancez dans le conduit pour atterrir le labo un peu plus loin, et après avoir nettoyé les lieux, abaissez le levier à l’endroit indiqué et prenez un échantillon de gaz Criquet pour détruire le bioblindage de la porte. Retournez voir Zadra et détruisez le blindage de la porte opposée pour pouvoir rejoindre la navette. Mais c’était sans compter sur un boss qui va alors se mettre en travers de votre chemin.

Boss : Tête-Dure Biologique

Ce boss est lui-même protégé par le bioblindage en question, utilisez donc les échantillons de gaz à disposition dans l’arène pour briser son immunité et lui infliger un maximum de dégâts. Sinon, essayez de rester à distance pour éviter son attaque de zone électrique, et restez en mouvement pour esquiver ses sauts chargés et autres projectiles.

Une fois le boss vaincu, vous pouvez désormais suivre votre boussole pour rejoindre la navette en toute sécurité. Ou presque… Puisque vous aurez affaire à d’autres ennemis en chemin. Hélas, la navette décolle juste devant votre nez, c’est un échec.

Défendre le QG des Marginaux

Le QG des Marginaux étant menacé, vous n’avez donc pas d’autre choix que de retourner là-bas en fonçant à bord de votre Digirunner. En arrivant sur place, vous ne pouvez que constater le chaos… Commencez par réanimer Rush, puis descendez dans le bunker pour retirer les débris bloquant la station de voyage-éclair.

Ceci étant fait, ressortez du bunker et frayez-vous un chemin jusqu’à la navette. Une fois à l’intérieur, tuez les ennemis présents et éjectez les condensateurs thermiques en appuyant sur le bouton indiqué. Dans la foulée, détruisez les 3 systèmes électriques tandis que d’autres ennemis apparaissent, et sans plus attendre, quittez la navette sans même vous soucier d’eux pour assister au crash et achever cette mission. Tandis qu’un coup de bélier se prépare du côté des Marginaux…

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil de précision rare ou très rare + Skin d’arme

