Aider Shammy à préparer un nouveau breuvage spécial

Point de départ : Shammy, dans sa Cabane

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche », « Intrusion brutale », « Justice patronale », « De-De-Dernier appel », « Retour de cuite » et « Comme un Sharm »

Shammy a repéré un geyser au sud-est de sa cabane, allez donc y jeter un coup d’œil et pilonnez-le depuis la hauteur du rocher à proximité pour le déboucher.

Suivez ensuite les instructions de Shammy pour attraper les boulettes de la bonne couleur avec votre grappin, afin de les lancer ensuite dans le tube derrière vous dans le bon ordre, sous peine de devoir recommencer la séquence. Tout en sachant qu’un compte à rebours de 6 minutes se déclenche à partir de la deuxième boulette, et que tout cela serait trop facile sans l’intervention de quelques Etripeurs.

Sinon, voici donc les couleurs dans le bon ordre :

bleu

rouge

bleu

jaune

vert

jaune

rouge

bleu

vert

rouge

Dès que vous aurez accumulé suffisamment de boulettes, ramassez la bouteille de « Cuvée Spéciale Grand Cru de Papy » sur la caisse et apportez-la au vieux Shammy pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.