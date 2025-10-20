Age de bière – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Ce bon vieux Shammy a encore besoin de vous pour élargir sa gamme. Plus précisément, il compte sur vous pour l’aider à rassembler tous les ingrédients nécessaires et à concocter un nouveau breuvage spécial. Tel est l’objectif de cette mission secondaire de Borderlands 4, et dont voici le cheminement.
Aider Shammy à préparer un nouveau breuvage spécial
- Point de départ : Shammy, dans sa Cabane
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche », « Intrusion brutale », « Justice patronale », « De-De-Dernier appel », « Retour de cuite » et « Comme un Sharm »
Shammy a repéré un geyser au sud-est de sa cabane, allez donc y jeter un coup d’œil et pilonnez-le depuis la hauteur du rocher à proximité pour le déboucher.
Suivez ensuite les instructions de Shammy pour attraper les boulettes de la bonne couleur avec votre grappin, afin de les lancer ensuite dans le tube derrière vous dans le bon ordre, sous peine de devoir recommencer la séquence. Tout en sachant qu’un compte à rebours de 6 minutes se déclenche à partir de la deuxième boulette, et que tout cela serait trop facile sans l’intervention de quelques Etripeurs.
Sinon, voici donc les couleurs dans le bon ordre :
- bleu
- rouge
- bleu
- jaune
- vert
- jaune
- rouge
- bleu
- vert
- rouge
Dès que vous aurez accumulé suffisamment de boulettes, ramassez la bouteille de « Cuvée Spéciale Grand Cru de Papy » sur la caisse et apportez-la au vieux Shammy pour terminer la mission.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025