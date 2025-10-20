De-De-Dernier appel – Borderlands 4
Apparemment, l’ambiance musicale n’est plus ce qu’elle était à la Fosse… Cette mission secondaire de Borderlands 4 vous charge donc de trouver un groupe de musiciens capable d’assurer, et c’est sans doute auprès d’une dénicheuse de talents réputée dans la Brûlure de Carcadia que vous pourrez trouver de l’aide, non sans un certain air de déjà-vu d’ailleurs…
Trouver un groupe de musiciens
- Point de départ : Olivia la Pompette, au bar de la Fosse
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche », « Intrusion brutale », « Justice patronale » et « Rodd Vomito et la puissance mélodique »
Commencez par retourner dans la Brûlure de Carcadia, et plus exactement au Trou du Divan dans la Ribe des Méritants, pour y (re)trouver la dénicheuse de talents, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Lisa Fullfölja.
Dès lors, vous pouvez accepter de lui payer la somme de 11 000$ en échange de ses services, à moins que vous ne préfériez aller tuer tous les Déconnectés à l’origine de certains problèmes au niveau de Boulin en contrepartie. Quel que soit votre choix, retournez ensuite au bar de la Fosse pour terminer la mission.
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Date de sortie : 12/09/2025