Trouver un groupe de musiciens

Point de départ : Olivia la Pompette, au bar de la Fosse

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche », « Intrusion brutale », « Justice patronale » et « Rodd Vomito et la puissance mélodique »

Commencez par retourner dans la Brûlure de Carcadia, et plus exactement au Trou du Divan dans la Ribe des Méritants, pour y (re)trouver la dénicheuse de talents, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Lisa Fullfölja.

Dès lors, vous pouvez accepter de lui payer la somme de 11 000$ en échange de ses services, à moins que vous ne préfériez aller tuer tous les Déconnectés à l’origine de certains problèmes au niveau de Boulin en contrepartie. Quel que soit votre choix, retournez ensuite au bar de la Fosse pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

