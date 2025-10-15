Échange louche – Borderlands 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de driehuur

Rédigé par

0

Dans cette mission secondaire de Borderlands 4, celui qu’on appelle le Patron semble avoir une autre tâche à vous confier : récupérer un colis pour lui en échange d’une certaine somme d’argent. Rien de clandestin bien sûr… Du moins, en apparence…

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Rixe cristalline – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Rixe cristalline – Borderlands 4

Ne jamais rencontrer ses idoles – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ne jamais rencontrer ses idoles – Borderlands 4

Service patronal – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Service patronal – Borderlands 4

Arche primordiale : Monts Terminus – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Arche primordiale : Monts Terminus – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

EA Sports FC 26 dévoile la cinquième Team Of The Week
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la cinquième Team Of The Week
Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Species: Unknown – 6 raisons de jouer à ce survival-horror coop
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Silent Hill 2 Remake et Until Dawn
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne pèsera pas trop lourd, voici les dernières configurations PC recommandées
1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : 1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Image d\'illustration pour l\'article : Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Image d\'illustration pour l\'article : Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
Image d\'illustration pour l\'article : Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios