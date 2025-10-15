Récupérer un colis pour le Patron

Point de départ : Le Patron, à la Fosse

Pré-requis : Terminer la mission principale « Rixe cristalline » et la mission secondaire « Service patronal »

Avant toute chose, prenez la mallette contenant l’argent sur la petite table derrière vous, et ressortez de la discothèque. Repérez alors le point de rendez-vous au sud-ouest de votre position sur la carte, avant d’enfourcher votre Digirunner pour vous y rendre. Non sans devoir vous débarrasser de quelques Déconnectés en arrivant sur les lieux.

Sinon, une fois sur place, tâchez de faire signe au contact du Patron en faisant sonner 3 cloches dans l’ordre indiqué par les anneaux de couleur autour des cloches, tout en tenant compte de l’étoile juste au-dessus. De ce fait, tirez tout d’abord sur la cloche bleue de la tour devant vous, puis sur la cloche jaune de la tour de gauche et terminez par la cloche rose de la tour de droite pour allumer le signal.

Mais le contact ne daigne toujours pas se montrer pour autant, déposez alors l’argent à l’endroit indiqué sur la caisse à droite des escaliers pour attirer une certaine Micki. Seulement, la négociation ne se passe pas tout à fait comme prévu, et vous n’avez pas d’autre choix que de tuer tout le monde pour espérer récupérer le colis dans la foulée, juste en bas des escaliers.

Rejoignez désormais l’une des planques du Patron au nord-est de là, au niveau de la Goutte Dorée, là où rôdent quelques étripeurs. Après les avoir éliminés, ouvrez la porte et entrez dans la planque, puis placez le colis entre les deux turbines avant d’activer l’appareil d’ouverture juste sur votre droite.

Récupérez la marchandise à l’endroit où vous avez posé le colis auparavant, et retournez voir le Patron à la Fosse pour terminer la mission et toucher votre récompense.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut rare ou très rare + Couleur de l’ECHO-4

