Retrouver le masque du patron

Point de départ : Via un enregistrement ECHO sur une table au Puits de Belton

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ombre de la montagne »

Après avoir écouté le message enregistré sur l’ECHO, rendez-vous à la Fosse, une discothèque située à environ 1 km au nord du Puits de Belton. Entrez et avancez pour que votre objectif se mette à jour en vous demandant de rejoindre le bureau du patron. Prenez alors le temps d’aller parler à Gros-Pépère, non loin de là, pour obtenir un objectif optionnel, celui d’aller au bar.

Approchez-vous du bar, prenez la boisson de Gros-Pépère et apportez-lui, enfin… jetez-lui à la figure pour qu’il vous laisse passer, ce qui contourne la sécurité et rejoint finalement votre objectif principal consistant à entrer dans le bureau du patron.

Parlez-lui pour comprendre qu’il a besoin de vous pour retrouver un masque. Ressortez aussitôt de la discothèque pour vous mettre en route en direction du sud-ouest, vers le Chignole et Pignole, un strip-club soi-disant reconverti en dépôt de ferraille.

Après vous être débarrassé des étripeurs qui rôdent dans les parages, entrez à l’intérieur et parlez à Pickett Fenster. Ce dernier n’étant pas disposé à vous aider davantage, il s’agit alors de trouver un autre moyen d’entrer dans le strip-club, ressortez de là et regardez vers le sud-est pour apercevoir une tour sur laquelle vous allez pouvoir grimper. Une fois en haut, repérez l’autre tour vers l’ouest et planez jusque là-bas.

Vous découvrez alors un dispositif pouvant accueillir une batterie, approchez-vous donc du rebord au sud-est, regardez en bas pour apercevoir une batterie et saisissez-la à l’aide de votre grappin pour ensuite l’insérer dans le dispositif. Une porte s’ouvre révélant alors une entrée cachée menant à l’arrière-salle du bâtiment.

Une fois à l’intérieur, avancez et parlez de nouveau à Picketty qui, de façon plus conciliante, vous suggère de vous rendre du côté de la Goutte Dorée dans la Forêt de l’Hémoroc. En arrivant sur place, nettoyez la zone d’objectif des Atropées et cherchez le point d’échange marqué sur votre boussole. Un point d’échange qui n’est autre qu’une cabine WC, ouvrez alors la porte pour y trouver le masque du patron.

De là, retournez à la Fosse, non sans avoir à vous occuper de quelques Déconnectés, aussi bien devant l’entrée qu’à l’intérieur de la discothèque. Là, où Gros-Pépère vous attend également pour en découdre… Quoi qu’il en soit, après le combat, retournez voir le patron dans son bureau et rendez-lui son masque pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

