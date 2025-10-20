Trouver un fournisseur d’alcool

Point de départ : Olivia la Pompette, au bar de la Fosse

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Service patronal », « Échange louche », « Intrusion brutale », « Justice patronale », « De-De-Dernier appel » et « Retour de cuite »

Vous vous souvenez de Shammy ? Alors, rendez-vous dans sa cabane, sur la Côte Efflanquée, là où vous trouvez finalement un enregistrement ECHO intitulé « Marquage » sur son comptoir (comptant d’ailleurs parmi les Collectors de la région, et dont vous pouvez retrouver tous les détails sur notre page dédiée).

Après avoir écouté le message, rejoignez-le dans une ferme au Comté Chaotique, à environ 200 mètres au sud de votre position. En arrivant sur place, défendez-le contre un troupeau de Cornes Sauvages avant de lui parler. Même pas besoin de négocier, ce dernier vous devant alors une fière chandelle pour lui avoir sauvé la vie, il ne vous reste donc plus qu’à retourner au bar de la Fosse pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

