Warner Bros prépare les premiers jeux du DCU, James Gunn discute avec Rocksteady et NetherRealm

Une synergie avec le cinéma qui semble difficile

Warner Bros Games n’est pourtant pas dans un très bon état aujourd’hui. La division vient de perdre son leader après des années difficiles, et si David Zaslav souhaite que tout soit remis sur les rails, les licenciements au sein de certains studios dont Rocksteady n’aident vraiment pas.

C’est dans ce contexte assez particulier que James Gunn et Peter Safran donnent aujourd’hui des nouvelles des jeux prévus de leur côté. Après une entrevue avec la presse relayée par Comicbook, on apprend que le duo est en discussion avec JB Perrette, actuel chef de la division jeu vidéo de Warner Bros, pour évoquer les projets en cours, notamment chez Rocksteady et NetherRealm.

Deux studios qui ne sont pas cités au hasard puisque le premier est à l’origine des jeux Batman Arkham et Suicide Squad: Kill the Justice League et le second est en charge des jeux Injustice. S’il n’est pas dit que ces deux studios vont travailler sur des jeux du DCU, James Gunn semble bien confirmer qu’ils travaillent sur des jeux DC tout courts. Il va même les conseiller sur la direction à prendre en fonction de ce qu’il se passe avec les films, sans pour autant que les jeux soient directement reliés :

« Nous nous asseyons avec eux et nous parlons des personnages et des histoires qui nous intéressent et qui les intéressent. Nous voyons les projets en phase de conception dès leurs premières étapes. Nous en parlons, nous parlons de ce que pourrait être l’histoire et nous disons : « Eh bien, vous voulez peut-être aller dans cette direction parce que nous prévoyons de faire quelque chose avec ce personnage. » »

En somme, sortir un jeu Batman proche d’un film Batman aurait du sens, même si les deux projets ne sont pas connectés. Rappelons que Rocksteady serait en train de plancher sur un nouveau jeu Batman suite à l’échec de son dernier projet.

Pour ce qui est des jeux directement liés au DCU, Gunn promet que l’on commencera à les voir d’ici environ deux ans. Le créateur de contenu Brandon Davis, qui était lui aussi présent à l’événement, affirme de son côté que James Gunn est impliqué dans les futurs crossovers entre DC et Fortnite, mais surtout que l’idée d’un Marvel Rivals à la sauce DC pourrait être intéressant. Mais malgré tous les souhaits de Gunn et Safran, rappelons qu’ils ne dirigent pas Warner Bros Games et que cette division reste séparée des DC Studios, avec ses propres problématiques et enjeux.