Le réalisateur James Gunn confirme que les jeux issus du DCU sont toujours prévus, même s’ils avancent lentement

La restructuration de Warner Bros Games complique les choses

James Gunn a sans doute une vision bien établie pour son univers cinématographique DC au cinéma, mais côté jeux vidéo, c’est une autre histoire. Même si tous les voyants sont au rouge pour un univers partagé entre ces deux médias, le réalisateur indique tout de même à GamesRadar que les choses avancent de ce côté :

« Il y a eu un peu de mouvement sur différentes choses de ce côté. Nous avons quelques petits jeux DC qui vont sortir. Mais nous avons aussi évoqué – et nous en sommes aux premiers stades de la planification – des projets plus importants. Il y a un en particulier qui m’enthousiasme, mais cela prend du temps. Il y a eu des changements chez Warner Bros. Games, et nous avons donc affaire à de nouvelles personnes. »

Les changements dont il parle sont liés à la restructuration que vient de subir Warner Bros Games, et plus généralement Warner Bros, qui est en train de se séparer de Discovery. Chez l’éditeur, les choses bougent et la mise en place de nouveaux dirigeants compliquent forcément le lancement de nouveaux projets.

Pour autant, on serait curieux de savoir de quel jeu spécifique James Gunn fait mention, mais il se passera probablement des années avant qu’il ne puisse voir le jour. Aura-t-on enfin droit à un jeu Superman doublé par David Corenswet, où James Gunn sera-t-il plus raisonnable en allant chercher un personnage plus mineur à adapter qui ne demandera pas de jouer au jeu pour tout comprendre du DCU ? La réponse dans quelques années, si le projet prend forme (et on n’y mettrait pas notre main à couper).