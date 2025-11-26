Project Spirits, le prochain jeu de Shift Up (Stellar Blade), sera édité par Level Infinite, donc Tencent

Un partenariat de longue durée entre les deux entités

C’est donc finalement Tencent qui s’occupera de distribuer Project Spirits partout dans le monde, ou plutôt Level Infinite, qui est sa filiale à qui l’on doit Delta Force, Exoborne ou encore Synced. Mais c’est aussi Level Infinite qui s’occupe de la distribution mondiale de Goddess of Victory: Nikke, ce qui aide un peu à mieux à comprendre pourquoi c’est ce groupe qui a été choisi par Shift Up. L’entente entre les deux partenaires va donc se poursuivre ici, et Shift Up pourra compter sur la puissance marketing de Tencent pour promouvoir son jeu.

On sait toujours peu de choses à propos de Project Spirits, anciennement Project Witches, si ce n’est qu’il s’agira d’un jeu cross-plateforme qui sera imprégné de la « fantasy orientale » et qu’il mettra en avant des personnages féminins qui assureront sans doute le fan service, si l’on en croit le premier artwork du projet. La sortie devrait être calée à l’année 2027, soit potentiellement peu de temps avant ou après la sortie de Stellar Blade 2.