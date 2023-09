La série Castlevania Nocturne de Netflix dévoile de nouvelles images dans une superbe bande-annonce

Avec la première série Castlevania, longue de 4 saisons, Netflix avait su raviver la flamme autour de cette licence culte du jeu vidéo. Une adaptation plus confidentielle qu’un Arcane ou qu’un The Last of Us, qui mérite pourtant des louanges tant elle est agréable à suivre, grâce à une réalisation de haute volée et des personnages hautement charismatiques. Malgré la fin de la série, Netflix avait envie de continuer à explorer cet univers et c’est de là qu’est né Castlevania Nocturne, qui entend cette fois-ci nous raconter les aventures de Richter Belmont, l’un des tueurs de vampires les plus célèbres de la licence.