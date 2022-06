Castlevania Nocturne : Richter Belmont fait ses débuts dans une nouvelle série animée Netflix

La Geeked Week de Netflix se terminait aujourd’hui avec un live consacré uniquement aux jeux vidéo, qu’ils soient adaptés en séries pour le service de SVOD, ou qu’ils s’inspirent justement des séries déjà produites par Netflix. On a ainsi pu découvrir Dragon Age Absolution, une toute nouvelle série animée qui nous fera patienter avant Dragon Age Dreadwolf, tout en découvrant la date de sortie de la saison 3 de l’anime DOTA, qui arrivera le 11 août. Mais Castlevania était aussi de la partie, avec une toute nouvelle série, nommée Castlevania Nocturne.

Le meilleur anime 2D de Netflix est de retour (si si)

Castlevania a déjà eu droit à sa série sur Netflix, avec 4 saisons qui n’ont cessé de grimper en qualité, faisant du show l’une des meilleures adaptations de jeux de ces dernières années. On savait qu’une suite était en préparation avec de nouveaux personnages, et on découvre aujourd’hui Castlevania Nocturne.

C’est un bien court teaser qui nous est proposé ce soir, mais il nous permet d’avoir un premier aperçu de notre nouveau protagoniste, que les fans de Castlevania connaissent bien, puisqu’il s’agit de Richter Belmont.

Malheureusement, il faudra se contenter de ce maigre aperçu pour l’instant étant donné que la série n’a pas de date de sortie. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est dans sa phase de production active, et il ne faut pas l’attendre avant 2023, au plus tôt.