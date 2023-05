Dead Cells revient dans une édition physique aux couleurs de Castlevania

La version ultime du jeu ?

Cette nouvelle version est éditée par Just For Games et se nomme Dead Cells: Return to Castlevania. Elle comprend évidemment le jeu de base, mais aussi toutes ses extensions et bien entendu le dernier DLC lié à Castlevania, où l’on fait équipe avec Alucard et Richter contre Dracula.

Une extension généreuse et satisfaisante, qui a de quoi convaincre les fans de la série de Konami, tout en attirant un public qui gagnerait tout à essayer ce Dead Cells.

Vendue 44,99 €, cette édition sera disponible dès le 11 août prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Vous pouvez d’ores et déjà la précommander sur Amazon.