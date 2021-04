Netflix : Un trailer pour la dernière saison de la série animée Castlevania

Après avoir récemment annoncé la date de sortie de l’ultime saison de la série animée Castlevania calée au 13 mai, Netflix continue de faire monter la hype à une quinzaine de jours de la sortie.

Un trailer qui en met plein les yeux

D’une durée d’environ deux minutes trente, on peut y apercevoir plusieurs personnages comme Belmont et Sylpha ou encore Alucard dans des décors qui rappelleront forcément de bons souvenirs aux fans de la licence. L’action sera au rendez-vous et l’animation promet d’être toujours aussi belle.

La série Castlevania est exclusive à la plateforme de streaming Netflix et comporte trois saisons que vous avez le temps de regarder avant la sortie programmée au 13 mai 2021.

Cela ne signifie peut-être pas forcément la fin de la licence sur la plateforme car le service de SVOD a retweeté un article de nos confrères de Deadline annonçant un nouveau projet en cours autour de la franchise. Un spin-off ou des aventures parallèles avec des nouveaux personnages ?