Sanctuaire de la tempérance Crimson Desert : comment le purifier ?

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Pour qu’elle retrouve tous ses pouvoirs, la sorcière de la sagesse de Crimson Desert a demandé que les quatre sanctuaires dont elle tire sa puissance soient restaurés. Le Sanctuaire de la tempérance est le deuxième de la liste lorsque vous regardez le journal de quêtes lié aux sorcières, et on vous indique dans cet article comment remettre en marche le réacteur de la zone.

Où trouver le Sanctuaire de la Tempérance dans Crimson Desert ?

Pour trouver le Sanctuaire de la tempérance, dans Crimson Desert, rendez-vous au sud-est de la région de Hernand, et au nord de la Forêt de Pororin. Le sanctuaire est érigé au pied d’une falaise. Assurez-vous d’avoir sauvé et rencontré Élowenn avant de venir.

Comment purifier le Sanctuaire de la Tempérance dans Crimson Desert ?

Sur place, débarrassez-vous des zélotes et autres prêtres d’Antumbra afin d’être tranquille pour remettre en marche ce réacteur de Crimson Desert. Il vous faut un cube d’alimentation et un morceau de pilier du réacteur.

Depuis le réacteur, partez vers le nord et rejoignez l’icône de cube sur votre minimap jusqu’à tomber sur un trou dans le sol. Laissez-vous tomber dedans pour arriver nez à nez devant le cube d’alimentation.

Saisissez le cube avec votre force axiomatique (L3/LS) puis amenez-le jusqu’au réacteur, dans un emplacement de cube vide, et fixez-le avec un coup de paume.

Occupez-vous à présent du morceau de pilier manquant. Lorsque vous faites face au réacteur, une tour sur la droite est envahie par les ronces. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière.

Visez ensuite les ronces pour les brûler. Patientez que les ronces disparaissent puis entrez. Saisissez le morceau de pilier au fond de la salle.

Ressortez avec le bout de pilier et positionnez-le sur le pilier cassé comme indiqué ci-dessous. Montez ensuite dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour réparer le pilier. Élowenn va alors apparaître, signe que le Sanctuaire de la tempérance est complété dans votre partie sur Crimson Desert. Vous obtenez le Plan II : Lance de foudre du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composée d’une multitude de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière dès que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Crimson desert debloquer effigie de reacteur 2 17

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la tempérance au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à jeter un œil aux soluces des autres sanctuaires de sorcières et à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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