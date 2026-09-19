Fate/EXTRA Record : Nous avons apprécié voir le JRPG de Type-Moon en action, par le biais de sa démo jouable au Tokyo Game Show 2026

Avant de poursuivre, sachez que ces premières impressions sur Fate/EXTRA Record se basent essentiellement sur une « démonstration de gameplay en hands-off » vue dans le cadre d’un événement presse qui s’est tenu il y a quelques jours en ligne et distanciel. Organisé par Aniplex et Marvelous, ce dernier s’occupant de l’édition du titre en Occident, il ne nous a pas permis d’essayer la démo par nous-mêmes. En revanche, nous en avons eu un bel aperçu en regardant le producteur du JRPG y jouer pendant un peu moins d’une heure, par le biais d’un enregistrement vidéo commenté et capturé sur une plateforme qui nous a semblé être une PlayStation 5. Notez également que l’auteur de cet article ne possède qu’une légère connaissance de Fate, celle-ci se résumant à la lecture du manga Fate/Stay Night: Heaven’s Feel et au visionnage des animés Fate/Zero, Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works, Fate/EXTRA Last Encore, Fate/Apocrypha, et Lord El-Melloi II’s Case Files: Rail Zeppelin Grace Note.

A la (re)découverte de la Guerre du Saint Graal lunaire

Pour les personnes qui n’auraient jamais entendu parler de la saga de Type-Moon, elle nous plonge très souvent au cœur de conflits appelés « Guerres du Saint Graal ». Opposant plusieurs duos composé d’un Master et d’un Servant, des mages associés à des Esprits Héroïques issus du passé, présent ou futur de l’histoire humaine, ils incitent ces derniers à se livrer à des combats à mort, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un encore en vie. En récompense, la paire victorieuse peut revendiquer le droit de voir son vœu le plus cher exaucé.

Dans Fate/EXTRA Record, nous incarnerons un Master, masculin ou féminin, participant à la Guerre du Saint Graal qui se déroule dans un futur proche, au sein du monde numérique de SE.RA.PH dont les serveurs sont installés sur la Lune. Bien que nous ne nous souviendrons pas des raisons qui nous ont poussé à vouloir faire ça en début de partie, nous devrons pourtant mettre toutes les chances de notre côté pour survivre aux différentes épreuves qui nous attendent face aux 127 autres duos adverses en compétition.

Pour y parvenir, nous serons donc d’abord invités à choisir le Servant qui fera équipe avec nous tout au long de l’aventure. Saber, Archer ou Caster, cette décision ne sera pas à prendre à la légère puisque chacun de ces Esprits Héroïques proposera un style de jeu qui lui est propre. De plus, il déterminera le niveau de difficulté global de l’expérience auquel nous serons confrontés : « Normal » pour les deux premiers ou « Difficile » pour le troisième.

Notez aussi que, au moment d’écrire ces lignes, ces trois personnages seront les seuls jouables au lancement du JRPG et qu’aucun ajout n’est prévu après la sortie. Toutefois, si la réception auprès du public est suffisamment bonne, il n’est pas totalement impossible que les développeurs revoient leurs plans à ce sujet.

Au nom de la rose

Dans sa vidéo, le producteur de Fate/EXTRA Record s’est focalisé sur les gameplay de Saber et Archer, le tout dans des phases prenant place au sein de l’Arène de SE.RA.PH. Pour rappel, ce lieu sera une sorte de grand donjon que nous serons libres d’explorer les jours précédents chaque duel contre le duo Master/Servant que le jeu aura désigné comme étant nos adversaires dans le cadre de la Guerre du Saint Graal (un par semaine jusqu’à la confrontation finale).

Dans un premier temps, c’est Saber que nous avons vu en action. Arpentant l’étage n°1 de l’Arène qui faisait office de tutoriel, cette séquence était surtout l’occasion de prendre nos marques avec le système de combats qui a été entièrement repensé pour ce remake. Fortement axé sur des mécaniques de deck-building, ces affrontements seront en 3D, se dérouleront au tour par tour, et nous ont paru dégager toujours autant cette petite vibe Slay the Spire dans l’esprit, comme nous l’avions déjà ressentie dans les trailers du titre diffusés depuis début septembre.

Concrètement, pendant chacun de nos tours, nous pourrons demander à notre Esprit Héroïque d’effectuer des actions diverses et variées, en fonction des Cartes de Commandement qui se trouveront dans notre main. Réparties dans trois catégories distinctes (Attaque, Défense et Compétence), elles nous permettront d’affaiblir un ou plusieurs ennemi(s), nous préparer à encaisser leurs prochains assauts, faire appel à des aptitudes spécifiques à notre Servant, etc. Dans le cas de Saber, déclencher des combos grâce à ses fameuses roses et son épée nous servira à infliger un maximum de dégâts enflammés sur le champ de bataille.

Cependant, attention, il faudra constamment garder un œil sur le nombre de Points d’Action (abrégés PA) nécessaires pour cela car, sans surprise, notre plafond de PA sera limité à chaque tour et une carte peut nous coûter zéro, un ou plusieurs PA pour être jouée. Par ailleurs, observer attentivement le comportement de nos adversaires sera indispensable pour faire appel à nos meilleurs coups au moment propice, notamment contre les boss et duos Master/Servant ennemis.

« Trace On »

Dans la seconde partie de la présentation, c’était donc au tour d’Archer d’être mis en évidence. Fidèle en tous points au personnage du même nom visible dans Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works et Fate/Stay Night: Heaven’s Feel, ce combattant polyvalent tirera son épingle du jeu grâce aux multiples armes qu’il peut créer et en enchaînant des combos dévastateurs par leurs biais. A part ça, la séquence en sa compagnie était surtout destinée à illustrer des détails supplémentaires plus ou moins importants de l’expérience.

Par exemple, le degré de challenge des affrontements présents au deuxième étage de l’Arène était logiquement un peu plus relevé, au point de pousser parfois Archer et son Master dans leurs retranchements. Dans ces moments, le producteur du JRPG en a profité pour utiliser des consommables, afin de redonner des PV à notre Esprit Héroïque, ainsi qu’activer des « Code Casts », un équivalent aux Sorts de Commandement de la franchise Fate à nos yeux et qui coûtent des Points de Mana (abrégés MP) à l’usage.

Autre facette intéressante de ce niveau, il nous a permis de croiser davantage la route de deux de nos futurs adversaires dans le cadre de la Guerre du Saint Graal : Shinji Matō et Rider. Ces derniers ont alors saisi l’opportunité de mettre des bâtons dans les roues d’Archer, en plaçant des pièges sur son chemin. En conséquence, il devait les esquiver ou les désactiver pour continuer d’explorer l’étage, ce qui passait quelques fois par une interaction avec un élément de l’environnement afin de dégager une voie. Et lorsqu’il eut terminé de contrecarrer tous les projets de ses ennemis, un combat s’est alors enclenché puisque, oui, il sera possible d’affronter un Master et son Servant avant même la date à laquelle aura été planifié initialement notre confrontation contre eux.

Toutefois, ne vous attendez pas non plus à pouvoir leur régler leur compte de façon prématurée. Le système SE.RA.PH l’interdira en limitant la durée du duel à seulement trois tours et en nous confiant un objectif précis à atteindre (réduire les PV adverse de 50 %, survivre…). A défaut de pouvoir accélérer le rythme de la compétition, ça nous laissera étudier certains patterns de l’ennemi. Reste maintenant à savoir si cette mécanique de « récolte d’informations » ne sera pas trop scriptée dans le jeu final, ce qui semblait être pas mal le cas dans cette démo.

Pour finir, en vrac, sachez également qu’il sera possible de lancer une attaque préventive en ciblant un ennemi avec la gâchette R2 de la manette, en vue de prendre un petit avantage avant même le début d’un combat. Arpenter l’Arène nous permettra de débloquer des quêtes secondaires, en rencontrant des PNJ à l’image de Taiga Fujirama, et renforcer nos liens avec notre Esprit Héroïque, en discutant avec lui lors d’un « Servant Time ». Nous pourrons avorter une exploration en cours, si nous déverrouillons l’accès à une porte de sortie au préalable. Quant aux Nobles Phantasmes, les compétences ultimes des Servants, ils seront évidemment présents mais nous ignorons encore comment il faudra procéder pour les activer pendant un affrontement.

Après cette « démonstration » d’un peu moins d’une heure, difficile de dire que nous n’avons pas apprécié ce que nous avons vu de Fate/EXTRA Record. Honnêtement, sa démo du Tokyo Game Show 2026 semblait fort sympathique à jouer, en plus d’offrir un bel aperçu de ce que nous proposera le JRPG en matière de gameplay au lancement. Cependant, restons prudents, étant donné que nous n’avons pas pu l’essayer par nous-mêmes et que plusieurs zones d’ombres subsistent au moment d’écrire ces lignes.

La narration saura-t-elle nous tenir en haleine tout au long de la partie ? Que vaudra la mise en scène, que les développeurs nous promettent d’être à la hauteur de celles des précédentes productions de Type-Moon mais dont nous n’avons quasiment rien vue pendant l’événement presse ? La boucle de gameplay sera-t-elle suffisamment profonde pour doter le jeu d’un réel potentiel de rejouabilité ? La progression se renouvellera-t-elle assez sur le long terme ? Le monde virtuel de SE.RA.PH intègrera-t-il des décors plus variés et un level design plus travaillé que ce que la démo acceptait de nous montrer ? La refonte visuelle sera-t-elle vraiment à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’espérer d’un remake, chose qu’il était malheureusement très compliqué de percevoir dans la vidéo visionnée ?

Pour obtenir les réponses à toutes ces questions, il faudra patienter encore un peu, jusqu’à avoir le jeu complet entre les mains. Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour découvrir Fate/EXTRA Record sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Pour rappel, si le JRPG ne bénéficiera pas de doublages audios en français, il sera bien sous-titré et traduit dans notre langue day one.