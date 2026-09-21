Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)

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Vous êtes encore debout à l’approche du derniers tiers de septembre ? Le portefeuille n’est pas totalement délesté de tous ses deniers ? Alors préparez-vous à accueillir le boss final de la rentrée avec pas mal de sorties jeux vidéo majeures, dont deux suites de licences très appréciées du public. C’est parti pour les sorties de la semaine.

Silent Hill: Townfall // Source : Konami

Les sorties de la semaine

La semaine précédente a été très prolifique en termes de sorties jeux vidéo, mais que dire de celle qui vient. Hormis l’éléphant dans la pièce et l’épisode annuel du jeu de foot d’Electronic Arts EA Sports FC 27, les deux plus grosses sorties ne sont nulles autres que Control: Resonant et Silent Hill: Townfall. Côté indé, il y a aussi de quoi attiser sa curiosité entre Graveyard Keeper 2, Well Dweller ou encore Kalanoro, vu lors du dernier AGFD.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

22 septembre

23 septembre

  • Lawn Mowing Simulator 2 (PC, PS5, Xbox Series)
  • Stick It to the Stickman (PC)
  • Aniimo (iOS, Android)
  • Wind Runners (PC)

24 septembre

25 septembre

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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