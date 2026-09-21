Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
Vous êtes encore debout à l’approche du derniers tiers de septembre ? Le portefeuille n’est pas totalement délesté de tous ses deniers ? Alors préparez-vous à accueillir le boss final de la rentrée avec pas mal de sorties jeux vidéo majeures, dont deux suites de licences très appréciées du public. C’est parti pour les sorties de la semaine.
Les sorties de la semaine
La semaine précédente a été très prolifique en termes de sorties jeux vidéo, mais que dire de celle qui vient. Hormis l’éléphant dans la pièce et l’épisode annuel du jeu de foot d’Electronic Arts EA Sports FC 27, les deux plus grosses sorties ne sont nulles autres que Control: Resonant et Silent Hill: Townfall. Côté indé, il y a aussi de quoi attiser sa curiosité entre Graveyard Keeper 2, Well Dweller ou encore Kalanoro, vu lors du dernier AGFD.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
22 septembre
- Graveyard Keeper 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Dune Awakening (PS5, Xbox Series)
- Well Dweller (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- EbiTapes (PC)
23 septembre
- Lawn Mowing Simulator 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Stick It to the Stickman (PC)
- Aniimo (iOS, Android)
- Wind Runners (PC)
24 septembre
- Control: Resonant (PC, PS5, Xbox Series)
- Silent Hill: Townfall (PC, PS5)
- Garfield: Escape from Monday (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Kalanoro (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Switch 2)
- SHINOBI: Art of Vengeance (Switch 2)
- SiN: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2)
25 septembre
- EA Sports FC 27 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2)
- The Relic: First Guardian (Xbox Series)