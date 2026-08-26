Opening Night Live 2026 : Le résumé complet des annonces de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom

Retrouvez ci-dessous toutes les annonces de cet Opening Night Live de la Gamescom 2026, ainsi que les dates de sortie et les plateformes lorsqu’elles sont connues.

Nodusfall

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : Inconnues

Hoyoverse a démarré la conférence en fanfare avec des images particulièrement impressionnantes de combats épiques contre des créatures gigantesques. Voici Nodusfall, un jeu visiblement jouable en coop entre Monster Hunter et une certaine vibe From Software dans l’univers.

Rainbow Six Tactics

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC

Ubisoft annonce enfin son projet XCOM : Rainbow Six Tactics. Il se présente comme un jeu de stratégie solo au tour par tour dans lequel vous incarnez Six. Vous pourrez suivre une dizaine de missions aux enjeux variés avec des escouades de quatre spécialistes aux utilités diverses et variées.

Gears of War E-Day

Date : 6 octobre 2026

: 6 octobre 2026 Plateformes : PC – Xbox Series

Il a terminé ses phases de beta multi, Gears of War E-Day est de retour pour nous présenter cette fois un story trailer de sa campagne solo. La vidéo nous permet notamment de faire connaissance avec le leader des Locustes, et de voir nos héros en action face aux envahisseurs.

Ananta

Date : 15 janvier 2027

: 15 janvier 2027 Plateformes :

La nouvelle a fuité quelques instants avant le début de l’ONL mais Ananta, le free-to-play inspiré entre autres de GTA et Marvel’s Spiderman, nous révèle sa date de sortie après un trailer inédit. Et visiblement, il n’y a pas que dans les mécaniques de gameplay qu’il y a des modèles puisque le jeu a glissé pas mal de références à des mèmes du cinéma et de la pop culture.

Silent Hill: Townfall

Date : 24 septembre 2026

: 24 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5

Après une bonne vidéo de gameplay il y a quelques jours, Silent Hill: Townfall revient pour mettre en lumière son casting. Terry O’Quinn (Lost, The Walking Dead: The Ones Who Live) dans le rôle de Richard, Kezia Burrows (Observation), qui incarne Zoe, et enfin Jovan Adepo (Ça : Bienvenue à Derry, L’Odyssée) dans le rôle de Simon, notre héros, sont crédités.

Crimson Desert Enhanced

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateformes : PC (Steam et Epic) – Mac – PS5 – Xbox Series

Vous croyiez que le gigantesque Crimson Desert en avait fini avec sa tonne de patchs, eh bien que nenni, le revoici dans une version Enhanced. Concrètement, il s’agit de la MAJ 2.00, disponible dès maintenant, avec quelques ajouts supplémentaires. Des nouvelles cinématiques et séquences narratives pour la quête principale, mais aussi un doublage dans de nouvelles langues, dont le français, sont au rendez-vous.

Tides of Annihilation

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Peu de temps après avoir indiqué que c’est l’actrice Angela Sant’Albano qui va remplacer Jennifer English pour le rôle de l’héroïne principale, Tides of Annihilation revient dans un « first story trailer » mêlant histoire et combats plus ou moins scriptés.

Lofsöng

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series

Annoncé il y a quelques mois, Unrelated Games nous présente sous la lumière des projecteurs Lofsöng, sa première création. Ce jeu d’énigmes et d’exploration nous fait penser à une sorte de mélange entre Journey et Exo One, pour ce côté très solitaire avec un côté très brutaliste. Dans cette aventure, nous devrons découvrir les mystères se cachant derrière un dialecte oublié.

Mega Man Duel Override

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – PS4 – Xbox One – Switch

Revoici ce bon vieux héros de Capcom pour se donner en spectacle dans de nouvelles images de Mega Man Duel Override. Le douzième opus majeur dévoile des extraits de niveaux et quelques mouvements que pourra réaliser Mega Man. On aperçoit également un affrontement avec Twinkle Girl. En bonus, un petit skin du héros débarquera dans Pragmata.

PUBG: DED.NET

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Un des jeux les plus connus du battle royale revient dans une expérience d’un autre genre avec PUBG: DED;NET. On reste dans le PvP, mais cette fois via un FPS qui se déroule en 1996 à Cascadia. Ca a l’air plus déjanté que le PUBG classique, mais entre les véhicules, le fait de s’équiper sur le terrain, ou encore la possibilité de filouter pour prendre par surprise ses adversaires, les ingrédients sont toujours là. Les pré-inscriptions pour la bêta fermée ont commencé.

Game of Thrones: War for Westeros

Date : Début 2027

: Début 2027 Plateformes : PC (Steam)

Le Trône de Fer attend son fessier et, grâce à vous, il peut s’agir de n’importe qui dans Game of Thrones: War for Westeros. Quelques combats du jeu de stratégie de PlaySide ont pu être montrés, tout comme les têtes d’affiches que sont Robb Stark, John Snow, Daenerys Targaryen ou encore le Roi de la Nuit.

Dust Origins

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Avec Dust Origins, Airship Syndicate s’aventure sur un terrain inédit en allant lorgner sur de la science-fiction, au lieu des jeux fantasy sur lesquels il a l’habitude de travailler. On nous annonce ici le début du Kickstarter, avec une sortie prévue en accès anticipé en 2027.

Exodus

Date : 7 avril 2027

: 7 avril 2027 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Exodus a passé une tête pour nous montrer qu’il ressemble toujours à Mass Effect, mais avec une touche d’originalité en plus puisque vous aurez accès à un compagnon poulpe dans un exosquelette. La vraie info ici, c’est la date de sortie du jeu calée au 7 avril 2027.

Warlock: Dungeons & Dragons

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Dévoilé aux Game Awards, Warlock Dungeons & Dragons fait son retour à la Gamescom avec 8 minutes de gameplay. A la fois jeu d’action-aventure et immersive-sim à la troisième personne, Walrock nous mettre aux commandes de Kaatri, guidée sur le chemin de la magie par une certaine Tasha. Rendez-vous en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC.

1001: Threads of Mizan

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Comme son nom l’indique, 1001: Threads of Mizan est une aventure inspirée des contes des Mille et Une Nuits. Réunis et guidés par Shéhérazade, trois héros doivent collaborer pour renverser un ancien roi djinn menaçant le destin de l’humanité. Le titre sera jouable jusqu’à trois en coopération afin de vivre à plusieurs ce dépaysement oriental où nous attendent aussi des combats de boss épiques.

Silver Palace

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – iOS – Android – PS5

Afin de célébrer ses 10 millions de préinscriptions, le studio Elementa a présenté lors de cette conférence un tout nouveau trailer pour Silver Palace. Intitulé « House of Greed » comme le nom du mode multijoueur en développement, on y voit Firtho, la médecin légiste, qui examine un corps couvert de silverium. Il est certain qu’une enquête devra être menée, mais il faudra attendre courant 2027 (selon les rumeurs) pour en savoir davantage.

Metro 2039

Date : Février 2027

: Février 2027 Plateformes :

4A Games débarque sur scène pour présenter des images de gameplay de Metro 2039, la prochaine entrée de la fameuse licence de FPS post-apo. Le jeu est décidément très beau et visiblement le héros n’est pas là pour enfiler des perles. Cette séquence est en effet centrée sur les mécaniques de jeu, les armes ainsi que le combat, autant au grand air que dans les souterrains.

Aion 2

Date : 5 octobre 2026

: 5 octobre 2026 Plateformes : PC (Steam) – iOS – Android

Déjà disponible en Corée du Sud et à Taiwan depuis le 19 novembre 2025, Aion 2 était censé se lancer en septembre de cette année pour le reste du monde. Hélas, on nous demande un peu plus de patience puisque le MMORPG en monde ouvert de NCSOFT annonce en vidéo un léger report au 5 octobre.

Afterworld

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Paradox Interactive s roulé sa bosse dans le monde du 4X, et voici qu’il rempile avec Afterworld. Si les premières images nous évoquent un univers à la Mad Max, cette contrée désertique n’est qu’une partie d’une Amérique post-apocalyptique dans laquelle il faudra gérer ses colonies et conquérir des territoires.

P’tite Planète

Date : Quatrième trimestre 2026

: Quatrième trimestre 2026 Plateformes : PC (Epic) – iOS – Android

Deux salles, deux ambiances : Après la noirceur de l’annonce d’ouverture, HoyoVerse avait un peu de douceur à apporter avec P’tite Planète. La simulation de vie cozy est venue montrer son univers tout pipou, et surtout, nous confirmer une arrivée pour l’hiver prochain.

Mewgenics

Date : Déjà disponible (PC) ; 8 septembre 2026 (Consoles)

: Déjà disponible (PC) ; 8 septembre 2026 (Consoles) Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Le dernier né d’Edmund McMillen, Mewgenics, a réalisé un carton en début d’année sur PC. Et puis après un petit leak récent montrant les achievements Xbox du jeu, la perspective d’une sortie console a très vite pris forme. Après une performance musicale de Ridiculon sur « Guillotina », le titre s’est confirmé sur consoles pour le 8 septembre.

Alien Fireteam Elite 2

Date : Disponible aujourd’hui ; 29 septembre (Switch 2)

: Disponible aujourd’hui ; 29 septembre (Switch 2) Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Histoire de célébrer sa sortie, Aliens: Fireteam Elite 2 est venu exposer son trailer de lancement, tout en officialisant sa date de sortie sur Switch 2, désormais prévue pour le 29 septembre prochain.

Showa American Story

Date : 2026

: 2026 Plateformes : PC (Steam) – PS5

Le très décalé Showa American Story revient en nous présentant son casting et quelques mini-jeux comme la marelle, du bricolage de mécano ou encore la possibilité de jouer à des jeux d’arcade. On en oublierait presque les zombies pullulant au pays de l’Oncle Sam, mais heureusement on voit quelques passage où l’on dézingue nos adversaires à coup d’épée ou de drapeau américain.

Road Kings

Date : 11 mars 2027

: 11 mars 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Fans de camions, Road Kings devrait combler vos désirs puisque vous devrez mener diverses livraisons à travers le sud des Etats-Unis et des itinéraires plus ou moins périlleux en raison de l’état de la route ou de la météo. Soyez prêt à gravir les échelons et devenir une vraie légende des semi-remorques à partir du 11 mars 2027.

Stage Tour

Date : 10 décembre 2026

: 10 décembre 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Guitar Hero vous manque ? Eh bien Stage Tour, le projet de RedOctane, a de grandes chances de vous redonner ces sensations tant recherchées. Avec Kickstart my Heart de Mötley Crüe pour réveiller tout le monde, Stage Tour nous rappelle qu’il proposera plus de 90 musiques, des guitares, des batteries et évidemment des accessoires officiels pour jouer au jeu. Lancement du concert le 10 décembre.

Crazy Taxi World Tour

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Faire des courses de taxi à toute berzingue, c’est marrant, mais à plusieurs en ligne, c’est encore mieux. Crazy Taxi World Tour nous montre un aperçu de son mode multijoueur qui, à coup sûr, devrait rajouter une bonne dose de chaos.

Turok Origins

Date : Printemps 2027

: Printemps 2027 Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

On a l’impression de le voir à chaque conférence, et l’annonce du jour ne va pas changer cela puisque Turok Origins était présent ce soir pour nous préciser qu’il n’arrivera pas à l’heure. Le jeu de dinos ne sortira finalement pas avant le printemps 2027, donc on a le temps de le revoir (encore et encore).

Gravhounds

Date : 2 novembre 2026 (accès anticipé)

: 2 novembre 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – Xbox Series

Une bande de toutous anthropomorphes qui manient des guns et construisent des trucs pour survivre dans l’espace, voilà le pitch de Gravhounds, un titre jouable jusqu’à quatre concocté par Octopus Panic. La production passera par une phase d’accès anticipé et on nous invite à rejoindre les playtests.

LEGO Skylines

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

Enregistré par l’organisme sud-coréen de classification des jeux vidéo fin mai dernier, LEGO Skylines a été officialisé pendant la conférence par Paradox Interactive. Développé par Iceflake Studios, l’entreprise finlandaise à qui l’on doit Cities: Skylines II et Surviving the Afthermath, ce city-builder chill et coloré nous permettra de créer, gérer et développer nos propres villes faites entièrement en briques LEGO. Sa sortie est prévue à une date indéterminée sur PC et consoles.

Transport Fever 3

Date : 29 septembre 2026

: 29 septembre 2026 Plateforme : PC (Steam, Epic et GOG) – PS5 – Xbox Series

Genre pourtant très prolifique sur Steam, les jeux de simulation ne sont pas toujours très représentés dans les conférences. Cela n’a pas empêché Transport Fever 3 de passer une tête pour montrer ses ambitions et annoncer sa date de sortie logée à la fin du mois de septembre. L’occasion aussi de lancer ses précommandes tout en levant le voile sur des éditions Deluxe et Collector.

Exterminauts

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Autre production dont l’intrigue prend place sur une planète extraterrestre, Exterminauts est un des prochains projets de Behaviour Interactive, la boîte derrière Dead by Daylight, et Level Infinite, une marque de Tencent. Ce third person shooter sera jouable en coopération et aura pour principal objctif de dégommer le moindre alien qui bouge.

Path of Exile 2

Date : 11 décembre 2026

: 11 décembre 2026 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

En accès anticipé depuis décembre 2024, le très bon Path of Exile 2 a enfin sa version 1.0 en ligne de mire. C’est prévu pour décembre, et pour fêter ça, un nouveau trailer de gameplay nous montre la classe de Duelliste ainsi que les différente compétences que notre personnage pourra maîtriser avec.

Heroes of Might Magic III Remake

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Ubisoft poursuit sa vague de remake après Assassin’s Creed et Rayman en annonçant aujourd’hui celui de Heroes of Might and Magic III Remake. Sorti initialement en 1999, le jeu de stratégie au tour par tour fait peau neuve avec des visuels entièrement retravaillés, une campagne enrichie avec un nouveau prologue/épilogue et de nouvelles cinématiques. Vous pourrez choisir entre 9 factions, chacun ayant ses créatures uniques. Des combats en ligne et des cartes créées par la communauté seront également de la partie.

No Law

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam, Epic et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series

Imaginez un vieux bourru issu d’un croisement entre John Wick et Magnum, mettez-le dans un univers cybernoir où il va devoir botter des fesses, et vous obtenez No Law. Ce projet ambitieux financé par Krafton et développé par Neon Giant (The Ascent) nous montre de nouvelles images de gameplay entre infiltration et séquences bien plus bourrines.

Project ZETA

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Project ZETA fait partie des rares projets à encore se lancer dans l’univers des MOBA à la troisième personne. Édité par Krafton, le titre nous transporte dans le plateau d’Aran où 4 équipes s’affrontent pour la victoire.

Cinder City

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam)

Cinder City se dote d’un tout nouveau trailer qui pose le cadre de l’histoire du jeu. À la suite d’une catastrophe causée par l’arrivée d’apôtres du futur et la corruption de la firme Anima Group, Séoul sombre sous une menace toxique qui gangrène l’humanité, offrant une trame de science-fiction très poussée. Ce prochain jeu de tir en coopération sera exclusivement en PvE, sans aucun mode PvP.

Ontos

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Il est toujours aussi perturbant que fascinant, Ontos revient sur la scène de l’ONL pour nous montrer une nouvelle séquence de gameplay. Des expériences glauques réalisées sur des animaux, des seringues à retirer du crâne d’une personne au bord de l’état végétatif, oui, le titre de Frictional Games continue d’intriguer… à sa manière.

Zoopunk

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic) PS5 – Xbox Series

L’action-RPG Zoopunk, préquelle de F.I.S.T.: Forged in Shadow, met en scène son groupe d’anthropomorphes entre séquences de combat musclées et cutscenes. Avis quand même aux allergiques des doubles boss, vous serez malheureusement servi si l’on en croit certains extraits.

There Are No Ghosts at the Grand

Date : Décembre 2026 (early access)

: Décembre 2026 (early access) Plateformes : PC (Steam et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series

There Are No Ghosts at the Grand nous ramène à son village balnéaire et son hôtel mystérieux. Le trailer du soir diffuse du gameplay et indique une entrée en early access pour décembre ainsi qu’une démo à venir dans le cadre du Steam Néo Fest d’octobre. La vidéo met également en lumière la présence de l’acteur Billy Boyd dans le rôle de Robert C. MacBrushy.

Roco Kingdom

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam, Epic et Microsoft Store) – iOS – Android – PS5 – Xbox Series

Autre jeu très inspiré par Pokémon/Palworld car ça commençait à nous manquer, Roco Kingdom nous apporte une énième dose de mignonnerie avec une beta qui aura lieu sur PC et mobiles le 27 octobre prochain, si vous manquez de créatures à capturer.

The Defiant

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam) – PS5 – Xbox Series

Il est bon de voir des FPS mettant en scène telle ou telle guerre se concentrer sur l’expérience solo avant tout, à l’époque où le multi et les Battle Pass ont conquis le marché. The Defiant est un de ces titres et se concentrera sur le front chinois lors de la Seconde Guerre Mondiale. Sa denrière vidéo nous montre un groupe acculé dans des ruines, en train de se battre pour sa survie.

Tarae: The Unbound

Date : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC (Steam et Epic) – PS5 – Xbox Series

Teasé il y a quelque temps par Krafton, le mystérieux Tarae: The Unbound a lâché sa première (et courte) bande-annonce. Ce nouvel action-RPG nous plongera dans un univers de dark fantasy oriental où il faudra défourailler des hordes d’ennemis, le tout, en vue de dessus.

Final Fantasy VII Revelation

Date : Printemps 2027

: Printemps 2027 Plateformes : PC (Steam, Epic et Microsoft Store) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Comme prévu, Naoki Hamaguchi monte sur scène pour nous présenter un nouveau trailer de Final Fantasy VII Revelation. Les Armes sont encore mise en lumières. L’Arme Rubis, l’Arme Emeraude et enfin l’Arme Ultima, gardiennes de la planète, donneront du fil à retordre autant à la Shinra qu’à notre bande de héros menée par Cloud.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

Date : 29 septembre 2026

: 29 septembre 2026 Plateformes : PC (Steam, Epic et GOG) – PS5 – Xbox Series – Switch 2

The Witcher 3: Wild Hunt revient encore avec cette fois-ci une version remastered gratuite pour les possesseurs du jeu de base comprenant de nombreuses améliorations et les deux extensions déjà sorties. Elle est prévue pour le 29 septembre sur PC et consoles, Switch 2 comprise.

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Date : 2027

: 2027 Plateformes : PC (Steam, Epic et GOG) – PS5 – Xbox Series- Switch 2

Finalement, ce n’est pas avec l’annonce surprise The Witcher que l’on termine, mais plutôt avec celle qui nous avait donné rendez-vous depuis plusieurs jours déjà. The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past est l’ultime et inespérée extension destinée à réaliser pour de bon la transition entre cet opus et le quatrième, prévu pour 2028. Un teaser trailer nous montre Geralt et ses premiers pas au royaume de Letten, avec en bonus le retour de la chaîne pour attirer à soi ses ennemis.

On ne sait pas si c’est à cause du fait qu’on savait que le DLC de The Witcher 3 serait sans aucun doute l’annonce de fin, mais cette édition 2026 de l’ONL de la Gamescom nous laisse un gout relativement fade en bouche. On a eu pas mal de trailers de lancement, dont celui de The Blood of the Dawnwalker, de Control Resonant et de Resonance: A Plague Tale Legacy. Bien que l’on retient quand même le retour ou de nouvelles images de quelques productions ambitieuses et qui font envie, on ressent quand même un manque de surprises excitantes. Et vous, qu’avez-vous pensé de ce lineup ?