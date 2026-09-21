Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta

La garde-robe d’EVE continue de s’agrandir

C’est justement ce dont il est question aujourd’hui puisque Shift Up a voulu mettre encore une fois en avant les nouveaux costumes que l’on retrouvera prochainement dans Stellar Blade, qui sont à l’effigie de Bayonetta.

Ce crossover verra le jour en même temps que la sortie de la version Switch 2 du jeu (via une mise à jour gratuite sur les autres plateformes), et on découvre en vidéo les trois skins déjà annoncés pour cette collaboration, ainsi que le look de la quatrième nano-combinaison d’EVE, qui est une sorte de version plus dénudée du costume de la sorcière (ce qui s’explique par le fait qu’il a été designé par Kim Hyung Tae, derrière le chara-design de Stellar Blade).

Dans le même temps, Shift Up a sorti une démo de Stellar Blade sur le Nintendo eShop de la Switch 2. Celle-ci vous permettra de vous familiariser avec le jeu et de voir si les performances de ce portage sont au niveau.

Stellar Blade est aussi disponible sur PC et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir un peu plus sur le jeu.