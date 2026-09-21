Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
C’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec votre débrief, qui revient chaque semaine sur l’actualité brûlante des derniers jours. On vous résume tout ce qu’il ne fallait pas manquer, et ce en quelques minutes de vidéo.
Au programme de votre débrief, on ira bien entendu faire un tour du côté du Japon à l’occasion du Tokyo Game Show, avec plusieurs annonces notamment chez Xbox, le seul constructeur qui continue d’organiser une conférence pour le salon. On revient également sur ce qu’il se passe chez SEGA avec de nombreuses adaptations en cours, puis on ira chez Rebel Wolves pour voir que la suite de The Blood of Dawnwalker n’adoptera pas forcément la même structure.