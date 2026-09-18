The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu

Le studio compte plus de membres que ce qui était prévu

Le cofondateur Konrad Tomaszkiewicz a livré quelques détails sur la production de The Blood of Dawnwalker auprès du journaliste Jason Schreier, en retraçant les étapes clés derrière le projet. On y apprend surtout que le jeu a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, ce qui le place dans la catégorie des AA. C’est presque dix fois moins que certains gros projets AAA que l’on peut retrouver, par exemple, chez Sony.

Fondé en 2022, le studio a vite reçu de l’aide de la part de NetEase alors qu’il travaillait sur un premier prototype. Le géant chinois a racheté 26 % des parts du studio, tout en contribuant à ce budget. Par la suite, Rebel Wolves a pu recruter et s’agrandir, mais souhaitait conserver une taille raisonnable d’environ 90 personnes, comme c’était le cas en 2024. Promesse non tenue, puisque aujourd’hui, le studio compte 160 membres. Tomaszkiewicz explique que Rebel Wolves a d’abord commencé à engager des contractuels avant de vouloir les embaucher sur le long terme, tellement il souhaitait continuer de travailler avec eux. Maintenant, le studio ne veut pas viser plus gros, et compte bien respecter son envie cette fois.

On y apprend aussi que le jeu aurait pu sortir en juin. Cela aurait permis d’éviter la période trop concurrentielle de septembre, mais au détriment de la santé des équipes. Ayant déjà vécu ce genre de situation chez CD Projekt Red, les dirigeants du studio ont donc opté pour une sortie en septembre. Une bonne décision puisque le jeu est sans doute arrivé dans un meilleur état, et a passé le million de ventes, Tomaszkiewicz étant ravi de ce résultat.

Konrad Tomaszkiewicz est aussi revenu sur la fonctionnalité de contrainte temporelle dans le jeu, dont il sait très bien qu’elle est sujette à controverses. Selon lui, c’était un moyen de créer du réalisme dans cet univers, en représentant mieux le sentiment d’urgence. Mais cela ne sera pas forcément conservé dans une suite, sauf si le scénario le demande.

N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu.