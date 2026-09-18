The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu

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Sortir de l’ombre de CD Projekt Red n’a pas été aisé pour Rebel Wolves, mais The Blood of Dawnwalker semble trouver son public. Le jeu s’est déjà écoulé à 1 million d’exemplaires, ce qui n’est pas rien pour une nouvelle licence, surtout si cette dernière n’a pas demandé autant d’investissements financiers qu’une grosse production AAA, comme on l’apprend chez Bloomberg.

The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Le studio compte plus de membres que ce qui était prévu

Le cofondateur Konrad Tomaszkiewicz a livré quelques détails sur la production de The Blood of Dawnwalker auprès du journaliste Jason Schreier, en retraçant les étapes clés derrière le projet. On y apprend surtout que le jeu a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, ce qui le place dans la catégorie des AA. C’est presque dix fois moins que certains gros projets AAA que l’on peut retrouver, par exemple, chez Sony.

Fondé en 2022, le studio a vite reçu de l’aide de la part de NetEase alors qu’il travaillait sur un premier prototype. Le géant chinois a racheté 26 % des parts du studio, tout en contribuant à ce budget. Par la suite, Rebel Wolves a pu recruter et s’agrandir, mais souhaitait conserver une taille raisonnable d’environ 90 personnes, comme c’était le cas en 2024. Promesse non tenue, puisque aujourd’hui, le studio compte 160 membres. Tomaszkiewicz explique que Rebel Wolves a d’abord commencé à engager des contractuels avant de vouloir les embaucher sur le long terme, tellement il souhaitait continuer de travailler avec eux. Maintenant, le studio ne veut pas viser plus gros, et compte bien respecter son envie cette fois.

On y apprend aussi que le jeu aurait pu sortir en juin. Cela aurait permis d’éviter la période trop concurrentielle de septembre, mais au détriment de la santé des équipes. Ayant déjà vécu ce genre de situation chez CD Projekt Red, les dirigeants du studio ont donc opté pour une sortie en septembre. Une bonne décision puisque le jeu est sans doute arrivé dans un meilleur état, et a passé le million de ventes, Tomaszkiewicz étant ravi de ce résultat.

Konrad Tomaszkiewicz est aussi revenu sur la fonctionnalité de contrainte temporelle dans le jeu, dont il sait très bien qu’elle est sujette à controverses. Selon lui, c’était un moyen de créer du réalisme dans cet univers, en représentant mieux le sentiment d’urgence. Mais cela ne sera pas forcément conservé dans une suite, sauf si le scénario le demande.

N’hésitez pas à consulter nos guides de The Blood of Dawnwalker pour en savoir plus sur le jeu.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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