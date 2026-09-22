Chambre de la Pierre draconique Crimson Desert : comment résoudre son énigme ?

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Crimson Desert vous demandera de résoudre des tas et des tas d’énigmes. Si, souvent, la solution est devant vos yeux et ne demande pas trop d’efforts, parfois, certains puzzles vous demanderont de bien vous creuser les méninges. Et de bien ouvrir les yeux. C’est le cas de l’énigme de la Chambre de Pierre draconique, un lieu très énigmatique que vous trouverez près du camp des Crinières Grises. Voici comment découvrir ce qu’il s’y cache.

Où trouver la Chambre de la pierre draconique dans Crimson Desert ?

La Chambre de pierre draconique, dans Crimson Desert, n’est pas très loin du début du jeu. En effet, si vous avez assez avancé dans l’histoire principale de Crimson Desert, vous avez pu débloquer le camp des Crinières Grises qui se situe au sud de Hernand.

En explorant cette zone, vous trouverez au sud-ouest une grande crevasse marquée d’un point d’interrogation sur votre carte. Plongez dedans, et regardez les parois de la falaise pour apercevoir un mur pas comme les autres à mi-hauteur. En vous rendant à son niveau, vous verrez une sorte de « fantôme » vous expliquant que vous pouvez pousser un pan du mur pour entrer dans une chambre secrète, la fameuse Chambre de la Pierre draconique.

Comment percer le secret de la Chambre de la pierre draconique dans Crimson Desert ?

Une fois à l’intérieur, il est facile de ne pas savoir quoi faire. Vous aurez bien trois pierres à faire pivoter au centre, avec de drôles de dessins, mais sans savoir comment les positionner correctement. La réponse est à vrai dire sous vos yeux, ou presque.

Si vous regardez l’un des murs de la chambre, une carte de la région de Hernand est affichée, avec trois marqueurs rouges. On vous l’accorde, c’est peu visible. Ces points déterminent les endroits où vous trouverez des dessins semblables à ceux des pierres à pivoter, pour vous aider à savoir comment positionner ces dernières.

Ces marqueurs vous conduisent en réalité à « Anvill Hill ». Depuis les Abysses, en sautant dans le vide, on retrouve la typographie de la carte affichée dans la chambre, ce qui aide à savoir où aller. Si vous n’avez pas envie de trouver cela par vous-mêmes, voici la solution avec les images ci-dessous.

Retournez ensuite dans la chambre et positionnez les stèles comme les dessins l’indiquent, pour trouver le trésor, qui n’est autre qu’un Artefact abyssal. Vous gagnerez aussi le Souvenir de l’Abondance, un objet-clé à consommer qui va vous révéler tous les endroits secrets de Hernand. Bien pratique pour explorer.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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