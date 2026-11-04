God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027

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Après que Marvel’s Wolverine ait occupé ces dernières semaines la scène médiatique du côté des exclusivités PlayStation Studios, les regards ont commencé tout doucement à surtout se tourner vers God of War Laufey, la prochaine grosse cartouche de Sony vouée à succéder un mois plus tard à Until Dawn 2. Mais alors qu’il se faisait attendre jusque-là en février, Santa Monica vient d’annoncer que quelques mois supplémentaires vont devoir être requis pour finaliser le développement.

God of War: Laufey // Source : Sony

Un délai supplémentaire pour limiter les failles

Initialement prévu pour le 16 février 2027, le nouvel opus de la grande série de Santa Monica est repoussé. L’annonce a été faite sur les réseaux officiels du studio : God of War Laufey est désormais attendu pour le printemps prochain, plus précisément le 20 mai 2027. Voici ce que dit le communiqué :

« Depuis l’annonce en juin de God of War Laufey, nous avons été profondément touchés de voir autant d’impatience autour du voyage de Faye dans l’Everywhen. Nous ne prenons pas à la légère la confiance accordée au studio pour créer une expérience extraordinaire, à la hauteur de la passion et du dévouement de nos fans. Avec ceci en tête, nous avons pris la décision de repousser la sortie de God of War Laufey au 20 mai 2027. Nous mettrons à profit chaque à instant d’ici là pour apporter les dernières retouches et amener le jeu à son plein potentiel. Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions pour votre patience et nous reviendrons bientôt avec de nouvelles informations ! »

Voilà un petit coup d’arrêt dans la communication du jeu qui avait adopté un bon rythme, avec récemment l’annonce du lancement des précommandes ou encore celle, pas vraiment plébiscitée, de son coffret collector.

Ce report représente aussi une respiration pour tout le monde dans un mois de février déjà très copieux. Et puis, on apprécie aussi qu’un jeu puisse être peaufiné avant de sortir trop tôt, une chose à éviter particulièrement lorsque l’on porte l’étiquette God of War.

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