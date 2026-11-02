Final Fantasy XIV : L’extension Evercold viendra jeter un froid sur le MMO dès le mois de février

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Dawntrail avait fort à faire. L’extension devait marquer la transition vers une nouvelle épopée pour Final Fantasy XIV, après l’apothéose proposée par Endwalker. Le résultat n’a pas plu à tout le monde, mais Square Enix entend bien confirmer cette nouvelle lancée pour le MMO avec Evercold, dont on connaît maintenant la date de sortie.

Final Fantasy XIV Evercold // Source : Square Enix

L’édition collector sera bientôt en vente

Rien de plus logique pour une extension sous le signe du froid que de sortir en hiver. Final Fantasy XIV nous proposera de visiter des contrées gelées dans Evercold dès le 23 février 2027, ce qui signe également un petit retard sur le calendrier annoncé car l’extension devait initialement sortir en janvier. Rien de très grave, après tout, ce n’est pas comme si le mois de février était déjà blindé…

Durant le Fan Fest qui a eu lieu ce week-end au Japon, Yoshi-P et sa bande ont dévoilé des tas de vidéos entourant Evercold. Cela a commencé par la version longue de la bande-annonce de l’extension (en français ci-dessus), qui devrait faire son petit quelque chose aux fans du MMO.

On a également eu droit à une vidéo de présentation pour l’un des deux prochains jobs (le premier étant le Bastion), le Zephyr, nouveau DPS armé d’une arbalète.

De plus, plusieurs zones ont été présentées et nous laissent entrevoir ces nouvelles régions qui seront perchées sur de grands vaisseaux volants, comme Sessrymnir ou Skiðblaðnir.

Enfin, on rappellera qu’une collaboration entre le MMO et Evangelion sera aussi de la partie, aussi étonnant cela puisse-t-il paraître. Celle-ci a été présentée brièvement via un teaser mais se montre encore assez énigmatique pour le moment.

Final Fantasy XIV est aujourd’hui disponible sur PC, PS4 PS5, Xbox Series et Switch 2. Les précommandes pour l’extension Evercold vont démarrer le 4 novembre prochain, et elles vous donneront accès à un accès anticipé qui démarrera le 19 février 2027, ainsi qu’à des petits bonus in-game. De plus, une édition collector physique sera proposée avec le contenu suivant :

  • Coffret spécial Evercold
  • Une figurine de faucheur
  • Porte-clés Ethos
  • Porte-clés peluche Köttr
  • Tapisserie du quatrième reflet
  • Objets in-game
    • Monture Odin du Valhalla
    • Emote Prier le Cristal
    • Arme de bastion : Magiboucliers de cristal
Final fantas xiv evercold 1

L’édition collector de Final Fantasy XIV Evercold // Source : Square Enix

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