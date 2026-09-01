Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles

Bientôt le retour de la quête de l’Enfant du Destin ?

Notez que, au moment d’écrire ces lignes, aucune autre information ne semble avoir fuité au sujet de cet hypothétique remake dont l’existence reste donc à confirmer. Certes, une année de production fixée à 2026 est visible sur la capture d’écran de la fiche du jeu relayée par Universo Nintendo mais elle ne signifie pas qu’il faut forcément envisager un lancement dans les mois à venir pour autant. En revanche, un listing par un organisme de classification quel qu’il soit est souvent le signe qu’une annonce officielle à court, moyen ou long terme est en préparation. Peut-être pendant le State of Play qui sera diffusé ce jeudi à 15h, la prochaine édition du Tokyo Game Show prévue du 17 au 21 septembre, un Nintendo Direct encore non daté, ou bien la cérémonie des Game Awards 2026, qui sait ?

En attendant, rappelons que Romancing SaGa 3 est un RPG incluant des combats au tour par tour et initialement développé par Square (avant la fusion de Squaresoft et Enix pour devenir Square Enix en 2003). Commercialisé en 1995 au Japon uniquement, il a fallu patienter jusqu’à la sortie de son remaster HD en 2019 sur PC, consoles et mobiles pour le voir débarquer à l’international, Occident compris. Dans cet opus, nous suivons l’histoire de huit personnages qui se retrouvent mêlés à une quête visant à retrouver l’Enfant du Destin, un être doté de pouvoirs puissants et exceptionnels après avoir survécu à un événement appelé le « Rise of Morastrum ». Capable de devenir un héros protecteur comme un souverain maléfique, sa seule existence suffit à tourmenter le monde entier.

Et vous, aimeriez-vous découvrir, ou redécouvrir, cet épisode par l’intermédiaire d’un remake en 3D ?