Romancing SaGa 3: Destinies United : Un potentiel remake du JRPG de Square Enix listé au Brésil sur PC et consoles

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Si vous avez apprécié Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sorti en 2024, alors vous devriez être intéressés par l’information qui suit. La nuit dernière, le Ministère brésilien de la Justice et de la Santé publique a listé un jeu encore inconnu de la presse, des joueurs et des joueuses : Romancing SaGa 3: Destinies United. Repéré par le site Universo Nintendo, ce qui pourrait être un futur remake en 3D du JRPG de Square Enix devrait arriver prochainement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Romancing SaGa 3 HD // Source : Square Enix

Bientôt le retour de la quête de l’Enfant du Destin ?

Notez que, au moment d’écrire ces lignes, aucune autre information ne semble avoir fuité au sujet de cet hypothétique remake dont l’existence reste donc à confirmer. Certes, une année de production fixée à 2026 est visible sur la capture d’écran de la fiche du jeu relayée par Universo Nintendo mais elle ne signifie pas qu’il faut forcément envisager un lancement dans les mois à venir pour autant. En revanche, un listing par un organisme de classification quel qu’il soit est souvent le signe qu’une annonce officielle à court, moyen ou long terme est en préparation. Peut-être pendant le State of Play qui sera diffusé ce jeudi à 15h, la prochaine édition du Tokyo Game Show prévue du 17 au 21 septembre, un Nintendo Direct encore non daté, ou bien la cérémonie des Game Awards 2026, qui sait ?

En attendant, rappelons que Romancing SaGa 3 est un RPG incluant des combats au tour par tour et initialement développé par Square (avant la fusion de Squaresoft et Enix pour devenir Square Enix en 2003). Commercialisé en 1995 au Japon uniquement, il a fallu patienter jusqu’à la sortie de son remaster HD en 2019 sur PC, consoles et mobiles pour le voir débarquer à l’international, Occident compris. Dans cet opus, nous suivons l’histoire de huit personnages qui se retrouvent mêlés à une quête visant à retrouver l’Enfant du Destin, un être doté de pouvoirs puissants et exceptionnels après avoir survécu à un événement appelé le « Rise of Morastrum ». Capable de devenir un héros protecteur comme un souverain maléfique, sa seule existence suffit à tourmenter le monde entier.

Et vous, aimeriez-vous découvrir, ou redécouvrir, cet épisode par l’intermédiaire d’un remake en 3D ?

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Jaquette de Romancing SaGa 3
Romancing SaGa 3
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Date de sortie : 11/11/1995

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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