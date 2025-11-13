Palworld Mobile aura droit à une alpha fermée le mois prochain, mais seulement dans certains pays

Si jamais vous résidez au Japon et en Corée du Sud…

Vous pourrez bientôt chasser et collecter les Pals sur votre smartphone à l’aide de Palworld Mobile, une version à part qui réadapter le gameplay du jeu de Pocketpair pour le rendre plus simple à jouer sur mobiles. Les mécaniques principales ne changent, pas, puisque l’on retrouve bien de la chasse, de la survie, et surtout beaucoup de craft, que l’on délèguera sans peine à nos créatures de compagnie.

Krafton annonce aujourd’hui qu’une alpha fermée va nous permettre de tester tout cela dès ce mois de décembre. Enfin, peut-être pas tellement étant donné que ce test est pour le moment réservé au Japon et à la Corée du Sud, mais cette alpha devrait au moins nous permettre d’en apprendre plus sur le jeu une fois lancée. Cela nous indique notamment que ce spin-off pourrait arriver dès le début de l’année prochaine. Pas encore de date précise à nous communiquer pour le moment, mais les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel jusqu’au 26 novembre.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.