Palworld continue de suivre le chemin de Pokémon en étant décliné en jeu de cartes

L’heure du du-du-duel chez les Pals

Puisque Palworld suit si bien l’exemple de Pokémon, autant y aller jusqu’au bout et investir le marché des jeux de cartes, très lucratif grâce aux scalpeurs collectionneurs. Pocketpair annonce qu’il s’associe avec Bushiroad (Cardfight!! Vanguard, Shadowverse: Evolve) pour donner vie à un jeu de cartes Palworld, qui sera lancé le 30 juillet prochain :

« Ce jeu de cartes compétitif pour 2 joueurs vous propose des batailles stratégiques et tactiques palpitantes grâce à l’utilisation de différents Pals uniques. Combattez aux côtés de vos compagnons Pals, collectez des ressources et construisez des bases pour remporter la victoire. Ces adorables et fidèles Pals mettront à profit leurs capacités uniques pour vous mener à la victoire. Faites équipe avec vos Pals de confiance et vivez l’adrénaline de vaincre de redoutables ennemis dans ce jeu de cartes à collectionner captivant. »

Il s’agit bien d’un jeu de cartes physique à collectionner, et non d’un autre jeu vidéo. Enfin, du moins pour l’instant, puisque l’on imagine que l’idée est dans un coin de la tête de Pocketpair en cas de succès. Pas encore de visuels pour les cartes qui seront disponibles, et on ignore si ce jeu sera aussi proposé en France et distribué chez nous.

Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series en accès anticipé.