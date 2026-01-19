Pour son deuxième anniversaire, Palworld dévoile plusieurs Pals qui sortiront avec la version 1.0
Cela fait maintenant deux ans que Palworld est disponible en accès anticipé, et depuis, la licence est devenue un vrai phénomène qui a sans doute dépassé les attentes de Pocketpair. Le studio travaille toujours sur la version 1.0 aujourd’hui, qui est prévue pour cette année 2026, et s’il ne peut pas trop nous en montrer aujourd’hui, il nous donne un léger avant-goût de cette version complète avec de nouveaux Pals à découvrir.
Un bref aperçu de la version 1.0 avec quelques Pals adorables
Pocketpair ne voulait pas arriver les mains vides lors de la célébration des deux ans de Palworld, même s’il lui était impossible de trop en dévoiler sur la version 1.0 du jeu. On a donc droit à une vidéo de remerciements qui nous montre également quelques concept-arts de plusieurs nouveaux Pals que l’on pourra rencontrer, capturer,
torturer et chouchouter dans cette version complète, comme un poisson capable de se séparer de sa chair pour nous attaquer avec ses arêtes, ou encore un adorable toutou pas content avec une grosse moumoute.
La vidéo se termine avec un nouveau lieu à explorer et une gigantesque baleine, pour teaser encore un peu plus cette version 1.0 qui n’a pas encore de date de sortie précise pour le moment. Pockectpair maintient tout de même que cette mise à jour est encore prévue pour 2026, reste à savoir quand exactement.
Palworld est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series en accès anticipé.
