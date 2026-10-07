Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir

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Capcom n’en a pas encore terminé avec Resident Evil Requiem. Même si l’éditeur veut encore cacher ses plans autour d’un DLC pour le jeu, on sait que celui-ci est en chemin. Reste encore à savoir ce qu’il nous racontera, et à ce propos, le scénariste du jeu, Haris Orkin, en a déjà peut-être trop dit.

Resident Evil Requiem // Source : Capcom

Un DLC pour mieux comprendre un antagoniste ?

Interviewé à l’occasion du Meadowlark Comic Con (propos rapportés par IGN), le scénariste en charge de Resident Evil Requiem a évoqué le cas du DLC avant de se rendre compte qu’il n’était sans doute pas autorisé à le faire.

Il est revenu sur la question lorsqu’il s’agissait d’aborder les plans autour du personnage d’Oswell E. Spencer, très important dans la mythologie de la saga étant donné qu’il est le cofondateur d’Umbrella Corporation à l’origine de tous les maux ou presque dans ce monde. Lorsqu’il raconte son processus d’écriture pour les antagonistes, qu’il imagine toujours comme des personnes qui sont persuadées d’être du bon côté de l’Histoire, il évoque le cas de Spencer en indiquant que l’on devrait en savoir un peu plus dans le DLC du dernier jeu :

« Je travaille sur le DLC de Resident Evil Requiem en ce moment […] Nous avons un arc narratif précis pour Spencer dans Requiem dans lequel vous comprenez mieux cette approche. Et il y a le DLC qui vous permettra d’approfondir cela. Je ne devrais certainement pas le dire, mais voilà. »

Les mots sont probablement sortis trop vite de sa bouche, même si cela reste encore un peu maigre comme détails. On imagine que Capcom ne devrait pas trop tarder à officialiser les choses autour de ce DLC, surtout avec les Game Awards en approche.

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Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Date de sortie : 27/02/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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