Resident Evil Requiem : Le scénariste du jeu vend la mèche à propos du DLC à venir

Un DLC pour mieux comprendre un antagoniste ?

Interviewé à l’occasion du Meadowlark Comic Con (propos rapportés par IGN), le scénariste en charge de Resident Evil Requiem a évoqué le cas du DLC avant de se rendre compte qu’il n’était sans doute pas autorisé à le faire.

Il est revenu sur la question lorsqu’il s’agissait d’aborder les plans autour du personnage d’Oswell E. Spencer, très important dans la mythologie de la saga étant donné qu’il est le cofondateur d’Umbrella Corporation à l’origine de tous les maux ou presque dans ce monde. Lorsqu’il raconte son processus d’écriture pour les antagonistes, qu’il imagine toujours comme des personnes qui sont persuadées d’être du bon côté de l’Histoire, il évoque le cas de Spencer en indiquant que l’on devrait en savoir un peu plus dans le DLC du dernier jeu :

« Je travaille sur le DLC de Resident Evil Requiem en ce moment […] Nous avons un arc narratif précis pour Spencer dans Requiem dans lequel vous comprenez mieux cette approche. Et il y a le DLC qui vous permettra d’approfondir cela. Je ne devrais certainement pas le dire, mais voilà. »

Les mots sont probablement sortis trop vite de sa bouche, même si cela reste encore un peu maigre comme détails. On imagine que Capcom ne devrait pas trop tarder à officialiser les choses autour de ce DLC, surtout avec les Game Awards en approche.