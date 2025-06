Resident Evil Requiem sera jouable en vue à la première personne ainsi qu’en vue à la troisième personne

Resident Evil Requiem aura été la grande surprise de cette période de Summer Game Fest. La première bande-annonce n’a pas manqué de soulever pas mal de questions autour de ce neuvième épisode, qui nous présentera une nouvelle protagoniste et qui semble nous ramener dans la ville de Raccoon City aujourd’hui dévastée. Derrière toutes ces interrogations autour de l’univers et du scénario du jeu, d’autres fans se demandent surtout si cet épisode suivra la voie de Resident Evil VII et Resident Evil Village en adoptant une vue à la première personne, où s’il optera pour un retour à la caméra à la troisième personne comme un Resident Evil 4, pour ne citer que lui. On a maintenant la réponse, qui devrait plaire à tout le monde.