Toutes les réponses aux examens de promotion du Dr. Lewis – Aniimo

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Julien Blary

Rédigé par

0

Pour faire progresser votre rang dans Aniimo, et relever le plafond de niveau de votre personnage comme de vos créatures, il ne suffit pas de réussir l’épreuve pratique sur le terrain en battant un dresseur. Chaque palier promotion se conclut à l’avant-poste, face au Dr Lewis, par une évaluation théorique sous forme de QCM chronométré. Voici toutes les questions posées lors des examens de promotion, avec l’ensemble des réponses proposées.

Le Dr. Lewis dans Aniimo // Source : ActuGaming

Comment fonctionne l’examen du Dr Lewis

Chaque évaluation théorique compte trois questions. Vous disposez de 20 secondes par question, le décompte s’affichant à l’écran, et il faut obtenir trois bonnes réponses sur trois. Une mauvaise réponse ou un temps écoulé met fin à l’examen immédiatement. Rien de grave pour autant : l’avant-poste vous propose de retenter votre chance aussitôt.

Trois conseils valent pour tous les examens d’Aniimo :

  • D’abord, l’ordre des réponses change à chaque tentative : fiez-vous au texte de la réponse si vous recommencez l’examen après avoir échoué
  • Ensuite, dès qu’une question propose « Toutes les réponses ci-dessus », c’est la bonne
  • Enfin, l’erreur n’est pas pénalisante, et vous pouvez recommencer à l’infini

Les examens d’Aniimo dans l’ordre

Aniimo dr lewis 1 1

Place à l’examen // Source : Aniimo

Chaque examen clôt une étape de progression et vous fait passer au rang suivant :

  • Examen 1 : promotion au rang d’Élève II, après la Mer florale
  • Examen 2 : promotion au rang d’Élève III, après la Crête des crocs
  • Examen 3 : promotion au rang d’Excursionniste I, après la Voie de béryl
  • Examen 4 : promotion au rang d’Excursionniste II, après le Bois de la tour-aux-roses
  • Examen 5 : promotion au rang d’Excursionniste III, après l’Isthme du zéphyr
  • Examen 6 : promotion au rang d’Avant-garde I, après la Côte de maréeflore

Examen 1 : promotion Élève II

Le premier examen est le plus simple : les trois bonnes réponses sont « Toutes les réponses ci-dessus ».

Comment augmenter rapidement mon niveau de personnage ?

  • Toutes les réponses ci-dessus.
  • Terminer les quêtes d’histoire.
  • Terminer les cours de base de l’entraînement d’élite.
  • Capturer de nouveaux Aniimo

Comment peux-tu découvrir plus d’Aniimo ?

  • Toutes les réponses ci-dessus.
  • Passer en mode nuit
  • Aller dans une autre région.
  • Attendre que la météo change.

L’Institut Polaris est venu d’Astra pour explorer Idylle. Quelle est notre mission ?

  • Toutes les réponses ci-dessus.
  • Combattez aux côtés des Aniimo et apprenez à maîtriser de mystérieuses énergies élémentaires
  • Explorer le monde d’Aniimo et étudier la civilisation antique d’Idylle.
  • Découvrir le merveilleux écosystème d’Aniimo et devenir de vrais alliés pour eux

Examen 2 : promotion Élève III

Quels avantages y a-t-il à déclencher RUPTURE sur un Aniimo ennemi en combat ?

  • Toutes les réponses ci-dessus
  • Après RUPTURE, l’ennemi ne peut ni se déplacer ni attaquer
  • Après RUPTURE, l’ennemi subit des dégâts grandement augmentés
  • Après RUPTURE, la capture rapide devient disponible

Comment obtenir les cristaux de rosée qui servent à augmenter le rang d’étoiles de résonance d’un Aniimo ?

  • Vaincre des Aniimo Alpha
  • Fabriquer un logis
  • Capturer des Aniimo

Quels sont les avantages d’obtenir un badge de collection de zone en capturant des Aniimo ?

  • Toutes les réponses ci-dessus.
  • Utiliser l’enrichissement pour faire apparaître un grand nombre d’Aniimo
  • Changer la météo pour attirer des Aniimo prismana
  • Augmenter le taux de réussite de capture dans la zone

Examen 3 : promotion Excursionniste I

C’est l’examen qui débloque le rang d’Excursionniste (et donc la récupération de votre prismana du Pacte de Prismana. Aucune question ne propose « Toutes les réponses ci-dessus » : il faut connaître les réponses.

Comment pouvez-vous obtenir des Objets portés qui renforcent les capacités des Aniimo ?

  • Vaincre des Aniimo Alpha
  • Fabriquer un logis
  • Capturez des Aniimo

Quelle est la méthode la plus rapide pour obtenir des Aniimo étincelants ?

  • Lance un Cube étincelant sur n’importe quel Aniimo.
  • Faire évoluer l’Aniimo
  • Rencontrer des Aniimo étincelants dans le monde

Lequel des Aniimo suivants possède une compétence de soins capable de restaurer des PV ?

  • Givrotus
  • Valsiris
  • Sorcelonde

Examen 4 : promotion Excursionniste II

Où puis-je obtenir de la poussière d’étoile pour éveiller le talent d’un Aniimo et augmenter ses attributs ?

  • Vaincre des Aniimo Alpha
  • Capturer des Aniimo
  • Recapturer l’Aniimo avec succès

L’Apparition massive peut faire apparaître un grand nombre d’Aniimo en même temps. Lequel des choix suivants ne la déclenche pas ?

  • Attendre une météo spéciale
  • Utiliser l’enrichissement via la Branche

Comment obtenir l’Aniimo Pulsato ?

  • Défi de Nomade
  • Faire attention aux affinités élémentaires des Aniimo
  • Capturer des Aniimo
Aniimo dr lewis 2 2

Première étape pour débloquer le badge // Source : ActuGaming

Examen 5 : promotion Excursionniste III

Comment peut-on obtenir des Noyaux qui améliorent les statistiques des objets portés d’un Aniimo ?

  • En vainquant des Aniimo Alpha
  • Fabrication du logis
  • Capturer des Aniimo

Lequel des choix suivants peut faire apparaître des Aniimo de forme prismana dans le monde ?

  • Toutes les réponses ci-dessus
  • Faire éclore un Œuf prismana
  • Améliorer une Branche pour déclencher un flux prismana
  • Attraper plein d’Aniimo pendant une Apparition massive

Laquelle de ces options peut t’aider à terminer le simulateur de holo-combat en difficulté élevée ?

  • Toutes les réponses ci-dessus
  • Choisir un itinéraire de défi moins difficile
  • Choisir des buffs d’entraînement d’Aniimo plus efficaces
  • Utiliser correctement les contres élémentaires

Examen 6 : promotion Avant-garde I

Le Vitti augmente la limite de PE de 10. Quel Aniimo va le mieux avec ?

  • Hurlebrasier
  • Lunara ou Hélion
  • Stellaria

Lequel des éléments suivants peut changer la personnalité d’un Aniimo ?

  • Acheter un fruit psyché dans la boutique et l’utiliser sur un Aniimo
  • Gain de niveau
  • Faire évoluer

À quoi sert un objet porté de pacte ?

  • Améliore les compétences principales de l’Aniimo sous contrat correspondant
  • Augmente le niveau d’un Aniimo
  • Fait évoluer l’Aniimo
  • Rend un Aniimo plus dodu

Pour d’autres astuces, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet du jeu, où l’on vous liste les codes cadeaux qui sont actifs, et bien d’autres choses !

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aniimo
Aniimo
pc ps5 xbox series ios android

Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 16 septembre

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo

Aniimo maintenance : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo maintenance : Impossible de se connecter et état des serveurs, que faire ?

Endurance illimitée dans Aniimo, comment l’obtenir ?

pc ps5 xbox series ios android
Aniimo

Pacte de Prismana : quel Aniimo prismana choisir chez Bohr ?

pc ps5 xbox series ios android
Pacte de Prismana : quel Aniimo prismana choisir chez Bohr ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
pc ps5 xbox series
Undead Labs (State of Decay) quitte officiellement Xbox et devient un studio indépendant détenu par ses employés
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
pc ps5 xbox series switch 2
Rayman Legends Retold : notre nouvelle preview après 4 heures de jeu
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
xbox series
268 personnes virées chez Xbox, Rare et Halo passent chez Activision, Turn 10 et Playground fusionnent et Ninja Theory est en danger
Injustice 3 paraît de plus en plus probable avec une fuite qui suggère la présence de deux personnages au casting
ios android ps4 xbox one
Injustice 2
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
xbox series
[MAJ] Chez Xbox, de nouveaux licenciements seraient imminents, avec des fusions de studios au programme
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Finalement, Bungie promet qu’il n’en a pas terminé avec Destiny 2 et va restaurer ce qui a été retiré du jeu au fil du temps
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
Rocket League dévoile son premier gameplay sous Unreal Engine 6, enfin presque…
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
ps5
PlayStation poursuit son partenariat avec la chanteuse de K-pop Lisa et dévoile une DualSense inédite
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
pc ps5 xbox series switch 2
Pour terminer Final Fantasy VII Revelation à 100 %, il vous faudra plus d’une centaine d’heures
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
pc ps5 xbox series switch switch 2
En plus d’un deuxième jeu et d’un anime, Lollipop Chainsaw aura aussi droit à son film
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
pc ps5 xbox series switch ios android switch 2
Le frénétique Ball x Pit relancera ses béboules le 12 novembre avec l’extension « Baboulone Émergée »
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.6 (Perle, nouveaux costumes, récompenses, événements…)
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
ps5
Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
pc ps5 xbox series switch
Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
pc ps5
Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
pc ps5 switch 2
Stellar Blade est à l’essai sur Switch 2 le temps d’une démo et nous montre son dernier costume lié à Bayonetta
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Débrief : Conférence Xbox TGS, Dawnwalker 2, Lollipop Chainsaw 2 et adaptations SEGA
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 21 septembre (Control: Resonant, Silent Hill: Townfall…)
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg
Hideo Kojima livre des détails sur la transition de Physint vers Xbox tandis que Kojima Productions réagit au rapport de Bloomberg
Fate/EXTRA Record : Nous avons apprécié voir le JRPG de Type-Moon en action, par le biais de sa démo jouable au Tokyo Game Show 2026
pc ps5 switch ps4 switch 2
Fate/EXTRA Record : Nous avons apprécié voir le JRPG de Type-Moon en action, par le biais de sa démo jouable au Tokyo Game Show 2026
Ankama a fêté ses 25 ans sans renoncer à expérimenter : « Nous avons ouvert nos chakras au maximum »
Ankama a fêté ses 25 ans sans renoncer à expérimenter : « Nous avons ouvert nos chakras au maximum »
The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker a eu droit à un budget de 40 millions de dollars, Rebel Wolves est ravi des ventes du jeu