Toutes les réponses aux examens de promotion du Dr. Lewis – Aniimo
Pour faire progresser votre rang dans Aniimo, et relever le plafond de niveau de votre personnage comme de vos créatures, il ne suffit pas de réussir l’épreuve pratique sur le terrain en battant un dresseur. Chaque palier promotion se conclut à l’avant-poste, face au Dr Lewis, par une évaluation théorique sous forme de QCM chronométré. Voici toutes les questions posées lors des examens de promotion, avec l’ensemble des réponses proposées.
Comment fonctionne l’examen du Dr Lewis
Chaque évaluation théorique compte trois questions. Vous disposez de 20 secondes par question, le décompte s’affichant à l’écran, et il faut obtenir trois bonnes réponses sur trois. Une mauvaise réponse ou un temps écoulé met fin à l’examen immédiatement. Rien de grave pour autant : l’avant-poste vous propose de retenter votre chance aussitôt.
Trois conseils valent pour tous les examens d’Aniimo :
- D’abord, l’ordre des réponses change à chaque tentative : fiez-vous au texte de la réponse si vous recommencez l’examen après avoir échoué
- Ensuite, dès qu’une question propose « Toutes les réponses ci-dessus », c’est la bonne
- Enfin, l’erreur n’est pas pénalisante, et vous pouvez recommencer à l’infini
Les examens d’Aniimo dans l’ordre
Chaque examen clôt une étape de progression et vous fait passer au rang suivant :
- Examen 1 : promotion au rang d’Élève II, après la Mer florale
- Examen 2 : promotion au rang d’Élève III, après la Crête des crocs
- Examen 3 : promotion au rang d’Excursionniste I, après la Voie de béryl
- Examen 4 : promotion au rang d’Excursionniste II, après le Bois de la tour-aux-roses
- Examen 5 : promotion au rang d’Excursionniste III, après l’Isthme du zéphyr
- Examen 6 : promotion au rang d’Avant-garde I, après la Côte de maréeflore
Examen 1 : promotion Élève II
Le premier examen est le plus simple : les trois bonnes réponses sont « Toutes les réponses ci-dessus ».
Comment augmenter rapidement mon niveau de personnage ?
- Toutes les réponses ci-dessus.
- Terminer les quêtes d’histoire.
- Terminer les cours de base de l’entraînement d’élite.
- Capturer de nouveaux Aniimo
Comment peux-tu découvrir plus d’Aniimo ?
- Toutes les réponses ci-dessus.
- Passer en mode nuit
- Aller dans une autre région.
- Attendre que la météo change.
L’Institut Polaris est venu d’Astra pour explorer Idylle. Quelle est notre mission ?
- Toutes les réponses ci-dessus.
- Combattez aux côtés des Aniimo et apprenez à maîtriser de mystérieuses énergies élémentaires
- Explorer le monde d’Aniimo et étudier la civilisation antique d’Idylle.
- Découvrir le merveilleux écosystème d’Aniimo et devenir de vrais alliés pour eux
Examen 2 : promotion Élève III
Quels avantages y a-t-il à déclencher RUPTURE sur un Aniimo ennemi en combat ?
- Toutes les réponses ci-dessus
- Après RUPTURE, l’ennemi ne peut ni se déplacer ni attaquer
- Après RUPTURE, l’ennemi subit des dégâts grandement augmentés
- Après RUPTURE, la capture rapide devient disponible
Comment obtenir les cristaux de rosée qui servent à augmenter le rang d’étoiles de résonance d’un Aniimo ?
- Vaincre des Aniimo Alpha
- Fabriquer un logis
- Capturer des Aniimo
Quels sont les avantages d’obtenir un badge de collection de zone en capturant des Aniimo ?
- Toutes les réponses ci-dessus.
- Utiliser l’enrichissement pour faire apparaître un grand nombre d’Aniimo
- Changer la météo pour attirer des Aniimo prismana
- Augmenter le taux de réussite de capture dans la zone
Examen 3 : promotion Excursionniste I
C’est l’examen qui débloque le rang d’Excursionniste (et donc la récupération de votre prismana du Pacte de Prismana. Aucune question ne propose « Toutes les réponses ci-dessus » : il faut connaître les réponses.
Comment pouvez-vous obtenir des Objets portés qui renforcent les capacités des Aniimo ?
- Vaincre des Aniimo Alpha
- Fabriquer un logis
- Capturez des Aniimo
Quelle est la méthode la plus rapide pour obtenir des Aniimo étincelants ?
- Lance un Cube étincelant sur n’importe quel Aniimo.
- Faire évoluer l’Aniimo
- Rencontrer des Aniimo étincelants dans le monde
Lequel des Aniimo suivants possède une compétence de soins capable de restaurer des PV ?
- Givrotus
- Valsiris
- Sorcelonde
Examen 4 : promotion Excursionniste II
Où puis-je obtenir de la poussière d’étoile pour éveiller le talent d’un Aniimo et augmenter ses attributs ?
- Vaincre des Aniimo Alpha
- Capturer des Aniimo
- Recapturer l’Aniimo avec succès
L’Apparition massive peut faire apparaître un grand nombre d’Aniimo en même temps. Lequel des choix suivants ne la déclenche pas ?
- Attendre une météo spéciale
- Utiliser l’enrichissement via la Branche
Comment obtenir l’Aniimo Pulsato ?
- Défi de Nomade
- Faire attention aux affinités élémentaires des Aniimo
- Capturer des Aniimo
Examen 5 : promotion Excursionniste III
Comment peut-on obtenir des Noyaux qui améliorent les statistiques des objets portés d’un Aniimo ?
- En vainquant des Aniimo Alpha
- Fabrication du logis
- Capturer des Aniimo
Lequel des choix suivants peut faire apparaître des Aniimo de forme prismana dans le monde ?
- Toutes les réponses ci-dessus
- Faire éclore un Œuf prismana
- Améliorer une Branche pour déclencher un flux prismana
- Attraper plein d’Aniimo pendant une Apparition massive
Laquelle de ces options peut t’aider à terminer le simulateur de holo-combat en difficulté élevée ?
- Toutes les réponses ci-dessus
- Choisir un itinéraire de défi moins difficile
- Choisir des buffs d’entraînement d’Aniimo plus efficaces
- Utiliser correctement les contres élémentaires
Examen 6 : promotion Avant-garde I
Le Vitti augmente la limite de PE de 10. Quel Aniimo va le mieux avec ?
- Hurlebrasier
- Lunara ou Hélion
- Stellaria
Lequel des éléments suivants peut changer la personnalité d’un Aniimo ?
- Acheter un fruit psyché dans la boutique et l’utiliser sur un Aniimo
- Gain de niveau
- Faire évoluer
À quoi sert un objet porté de pacte ?
- Améliore les compétences principales de l’Aniimo sous contrat correspondant
- Augmente le niveau d’un Aniimo
- Fait évoluer l’Aniimo
- Rend un Aniimo plus dodu
Pour d’autres astuces, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet du jeu, où l’on vous liste les codes cadeaux qui sont actifs, et bien d’autres choses !