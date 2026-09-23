Comment fonctionne l’examen du Dr Lewis

Chaque évaluation théorique compte trois questions. Vous disposez de 20 secondes par question, le décompte s’affichant à l’écran, et il faut obtenir trois bonnes réponses sur trois. Une mauvaise réponse ou un temps écoulé met fin à l’examen immédiatement. Rien de grave pour autant : l’avant-poste vous propose de retenter votre chance aussitôt.

Trois conseils valent pour tous les examens d’Aniimo :

D’abord, l’ordre des réponses change à chaque tentative : fiez-vous au texte de la réponse si vous recommencez l’examen après avoir échoué

Ensuite, dès qu’une question propose « Toutes les réponses ci-dessus », c’est la bonne

Enfin, l’erreur n’est pas pénalisante, et vous pouvez recommencer à l’infini

Les examens d’Aniimo dans l’ordre

Chaque examen clôt une étape de progression et vous fait passer au rang suivant :

Examen 1 : promotion au rang d’Élève II, après la Mer florale

Examen 2 : promotion au rang d’Élève III, après la Crête des crocs

Examen 3 : promotion au rang d’Excursionniste I, après la Voie de béryl

Examen 4 : promotion au rang d’Excursionniste II, après le Bois de la tour-aux-roses

Examen 5 : promotion au rang d’Excursionniste III, après l’Isthme du zéphyr

Examen 6 : promotion au rang d’Avant-garde I, après la Côte de maréeflore

Examen 1 : promotion Élève II

Le premier examen est le plus simple : les trois bonnes réponses sont « Toutes les réponses ci-dessus ».

Comment augmenter rapidement mon niveau de personnage ?

Toutes les réponses ci-dessus.

Terminer les quêtes d’histoire.

Terminer les cours de base de l’entraînement d’élite.

Capturer de nouveaux Aniimo

Comment peux-tu découvrir plus d’Aniimo ?

Toutes les réponses ci-dessus.

Passer en mode nuit

Aller dans une autre région.

Attendre que la météo change.

L’Institut Polaris est venu d’Astra pour explorer Idylle. Quelle est notre mission ?

Toutes les réponses ci-dessus.

Combattez aux côtés des Aniimo et apprenez à maîtriser de mystérieuses énergies élémentaires

Explorer le monde d’Aniimo et étudier la civilisation antique d’Idylle.

Découvrir le merveilleux écosystème d’Aniimo et devenir de vrais alliés pour eux

Examen 2 : promotion Élève III

Quels avantages y a-t-il à déclencher RUPTURE sur un Aniimo ennemi en combat ?

Toutes les réponses ci-dessus

Après RUPTURE, l’ennemi ne peut ni se déplacer ni attaquer

Après RUPTURE, l’ennemi subit des dégâts grandement augmentés

Après RUPTURE, la capture rapide devient disponible

Comment obtenir les cristaux de rosée qui servent à augmenter le rang d’étoiles de résonance d’un Aniimo ?

Vaincre des Aniimo Alpha

Fabriquer un logis

Capturer des Aniimo

Quels sont les avantages d’obtenir un badge de collection de zone en capturant des Aniimo ?

Toutes les réponses ci-dessus.

Utiliser l’enrichissement pour faire apparaître un grand nombre d’Aniimo

Changer la météo pour attirer des Aniimo prismana

Augmenter le taux de réussite de capture dans la zone

Examen 3 : promotion Excursionniste I

C’est l’examen qui débloque le rang d’Excursionniste (et donc la récupération de votre prismana du Pacte de Prismana. Aucune question ne propose « Toutes les réponses ci-dessus » : il faut connaître les réponses.

Comment pouvez-vous obtenir des Objets portés qui renforcent les capacités des Aniimo ?

Vaincre des Aniimo Alpha

Fabriquer un logis

Capturez des Aniimo

Quelle est la méthode la plus rapide pour obtenir des Aniimo étincelants ?

Lance un Cube étincelant sur n’importe quel Aniimo.

Faire évoluer l’Aniimo

Rencontrer des Aniimo étincelants dans le monde

Lequel des Aniimo suivants possède une compétence de soins capable de restaurer des PV ?

Givrotus

Valsiris

Sorcelonde

Examen 4 : promotion Excursionniste II

Où puis-je obtenir de la poussière d’étoile pour éveiller le talent d’un Aniimo et augmenter ses attributs ?

Vaincre des Aniimo Alpha

Capturer des Aniimo

Recapturer l’Aniimo avec succès

L’Apparition massive peut faire apparaître un grand nombre d’Aniimo en même temps. Lequel des choix suivants ne la déclenche pas ?

Attendre une météo spéciale

Utiliser l’enrichissement via la Branche

Comment obtenir l’Aniimo Pulsato ?

Défi de Nomade

Faire attention aux affinités élémentaires des Aniimo

Capturer des Aniimo

Examen 5 : promotion Excursionniste III

Comment peut-on obtenir des Noyaux qui améliorent les statistiques des objets portés d’un Aniimo ?

En vainquant des Aniimo Alpha

Fabrication du logis

Capturer des Aniimo

Lequel des choix suivants peut faire apparaître des Aniimo de forme prismana dans le monde ?

Toutes les réponses ci-dessus

Faire éclore un Œuf prismana

Améliorer une Branche pour déclencher un flux prismana

Attraper plein d’Aniimo pendant une Apparition massive

Laquelle de ces options peut t’aider à terminer le simulateur de holo-combat en difficulté élevée ?

Toutes les réponses ci-dessus

Choisir un itinéraire de défi moins difficile

Choisir des buffs d’entraînement d’Aniimo plus efficaces

Utiliser correctement les contres élémentaires

Examen 6 : promotion Avant-garde I

Le Vitti augmente la limite de PE de 10. Quel Aniimo va le mieux avec ?

Hurlebrasier

Lunara ou Hélion

Stellaria

Lequel des éléments suivants peut changer la personnalité d’un Aniimo ?

Acheter un fruit psyché dans la boutique et l’utiliser sur un Aniimo

Gain de niveau

Faire évoluer

À quoi sert un objet porté de pacte ?

Améliore les compétences principales de l’Aniimo sous contrat correspondant

Augmente le niveau d’un Aniimo

Fait évoluer l’Aniimo

Rend un Aniimo plus dodu

Pour d’autres astuces, vous pouvez vous rendre sur notre guide complet du jeu, où l’on vous liste les codes cadeaux qui sont actifs, et bien d’autres choses !