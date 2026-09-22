Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 16 septembre

Quel est cet Aniimo, c’est quoi ?

L’événement à durée limitée a fait son apparition quelques temps après le lancement du jeu. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu d’enquête vous demandant de collecter des indices pour découvrir l’identité secrète de l’Aniimo de la semaine. Il vous sera demandé de photographier l’Aniimo en question grâce à quelques indices et si possible avant que vous n’ayez dévoilé toute sa silhouette pour un maximum de récompenses bonus. Dépêchez-vous, la première vague de l’événement se termine le 24 septembre et celui-ci ne reviendra pas avant le 2 octobre pour un nouvel Aniimo !

Récompenses : 100 x Cristal étincelant, 50 x Cristal de rosée, 50 x Scintille, 1 x Culbuton et 1 x Oeuf merveilleux

Vous aurez donc à loisir de photographier les Aniimo pouvant ressemblant à la description qui vous sera faite à chaque fois. Si vous pensez l’avoir correctement identifié, rendez-vous dans l’un de ses habitats, ouvrez le menu de l’événement « Quel est cet Aniimo ? » puis cliquez sur l’icône de l’appareil photo pour déclencher la reconnaissance. Prenez la photo et si c’est correctement validé par le jeu, vous débloquerez toutes les récompenses associées.

L’Aniimo mystère de la semaine du 16 septembre

Le premier Aniimo de cet événement vous demandera d’aller fouiller dans la première zone du jeu, grâce aux indices délivrés par le jeu :

Elément : Terre

Pas de capacité spéciale

Forme de base

Type : Rupture

Phase lumine

Jusque-là, la description n’est pas des plus complète, mais si vous photographiez des Aniimo correspondant à cette description partielle, vous devrez lever le voile sur la silouhette de notre mystérieux invité. En vérité, dès le premier fragment de silhouette on peut tout à fait reconnaître le sommet du crâne de Crabourgeon (#023) dans sa forme de base. Félicitations !